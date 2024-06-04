«Голый» костюм Бузовой в Уфе возмутил депутата Госдумы

Скандал вокруг костюма Ольги Бузовой на VK Fest 2024 показал, что в России следует ввести требования к внешнему виду артистов. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова внесла такое предложение в Минкультуры, сообщил ТАСС .

«Выступления в полуголом виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — возмутилась она.

По мнению депутата, артисты должны проявлять уважение к зрителям, соблюдать морально-этические нормы и правила поведения. Филатова предложила Минкультуры зарегулировать внешний вид звезд эстрады — ввести требования к стилю одежды на публичных выступлениях без возрастных ограничений.

Поводом послужил выход Бузовой на VK Fest 2024 в Уфе. Она надела кожаный купальник и высокие сапоги. Возмущенные общественники, среди которых глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, призвали правоохранителей провести проверку.