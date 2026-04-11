Нейросети скрестили Канье Уэста и Юру Шатунова. «Седая ночь» стала хитом

Созданный при помощи нейросетей ролик с американским рэпером Канье Уэстом, исполняющим англоязычный кавер хита Юры Шатунова «Седая ночь» под названием Silver Night, стал главным трендом в соцсетях. Подделкой впечатлились даже звезды российского шоу-бизнеса, а аккаунт американского исполнителя в Instagram* заполнили комментарии на русском языке с призывом исполнить песню вживую. Кто задал новый тренд и почему он настолько всем понравился, узнал 360.ru.

Толпа кричала Silver Night

Полный стадион зрителей, окруживших сцену с декорацией в виде кружащейся половины земного шара. Сверху стоит американский рэпер Канье Уэст, который исполняет песню Silver Night («Седая ночь»), с мелодией, знакомой на всем постсоветском пространстве. Иногда артист прерывается, предоставляя толпе зрителей самостоятельно пропеть несколько строк. And once again silver night

You are the only one who rescues mе

You know it silver night

You keep all my secrets. (И снова седая ночь,

Ты — единственная, кто меня спасает.

Ты знаешь это, седая ночь,

Ты хранишь все мои секреты). При исполнении Канье использует весь свой традиционный стиль с автотюновой подачей, эмоциональными выкриками, переходит на госпел, а третий куплет читает рэп-речитативом, чем еще больше заводит хором подпевающую толпу.

Концертная площадка очень напоминает стадион SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Но все это сгенерировала нейросеть, начиная от видео, заканчивая наложенным звуком. Опубликованный ролик очень быстро разошелся в Instagram* и TikTok.

Ролик создал анонимный автор с творческим псевдонимом August Septemberov и выложил в своих соцсетях. В комментариях у него уже отметился певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков). «Конечно, звучит, круто, как для тех, кто любит творчество Юры так и для любителей r’n’b и soul музыки. Эффект стадиона дает эпика», — написал он. По словам автора, ролик на своей странице выставил рэпер Тимати (Тимур Юнусов). «Жалко, что не указал меня, но все равно приятно, что так разлетелось», — признался August Septemberov. Изначально он выложил только небольшой отрывок, но пользователи в комментариях потребовали полную запись.

«Не фанат ни того, ни другого. Срочно выкладывай куда-нибудь, мне нужна эта песня в машине», — написал один из комментаторов.

Подписчики признались, что несмотря на то, что ролик создан искусственным интеллектом, это та музыка, которая в свое время коснулась многих сердец, поэтому от прослушивания кавера они пережили небывалую ностальгию. Впечатленные слушатели отправились на страницу Канье Уэста. В последней записи рэпера, на которой он вместе с коллегой Трэвисом Скоттом работает на студии, появилось огромное количество комментариев. «Посмотрите версию, которая уже качает всю Россию», — говорится в самой залайканной записи. Ее автор оставил ссылку на страницу August Septemberov. Количество комментариев с прямыми обращениями к Канье исполнить «Седую ночь» уже начало зашкаливать. «Спойте и выложите на стриминги, пожалуйста, песню, которую требуют фанаты из России», — призвали рэпера. Артист пока никак не отреагировал на отправленные ему комментарии.

Что известно о создателе Silver Night?

Ролик с исполняющим песню Шатунова Канье Уэстом не первая работа August Septemberov, но пока сама успешная. Судя по аккаунтам в социальных сетях, он специализируется на создании при помощи искусственного интеллекта каверов российских и советских песен голосами американских исполнителей.

В феврале в TikTok и Instagram* распространился созданный им клип с певицей Билли Айлиш, исполняющей песню «Прекрасное далеко». В англоязычной версии произведение получило название Beautiful far distance.

Появление на экране американской артистки в пионерском галстуке, катающейся на велосипеде или лежащей среди цветущих одуванчиков, перемежающееся с кадрами советской кинохроники, стало результатом совместной работы August Septemberov и нейрорежиссера Николая Колягина. Кроме этой песни создатель голоса и музыки использовал Билли Айлиш для исполнения англоязычных каверов «Песенки мамонтенка» (Punch), «Крылатых качелей» (Magic Swings), «Позови меня с собой» (Call my name) и других. Переделки настолько впечатлили слушателей, что по их просьбе автор создал телеграм-канал, где теперь их можно скачать. Среди других работы August Septemberov можно отметить My Game в исполнении Эминема — новое прочтение «Моей игры» Басты и Vladimir Central Jail — концертный кавер Тейлор Свифт на песню Михаила Круга «Владимирский централ».

Как Silver Night задала тренд

Вслед за Silver Night созданный нейросетями Канье Уэст исполнил песню на хит Шатунова «Белые розы». На этот раз автором выступил владелец YouTube-канала Shoxi. В подписи к видео он подчеркнул, что весь инструментал и аранжировку выполнил самостоятельно, а вокал американского исполнителя синтезировал через личный официальный аккаунт искусственного интеллекта.

«Я обладаю исключительными правами на владение и коммерческое использование данного контента», — написал создатель ролика.

По его словам, у него была и своя собственная «Седая ночь». Но фейковый канал загрузил ролик созданный August Septemberov и кинул страйк. Администрация хостинга разбираться не стала и удалила запись Shoxi. Подписчики уже потребовали от автора создать кавер-версию на песню «Розовый вечер» в исполнении Канье Уэста и не исключили, что такими темпами американский рэпер получит материал для нового альбома. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.