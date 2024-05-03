Певец Niletto оказался в инвалидном кресле | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 17:19 Певец Niletto оказался в инвалидном кресле Shot: певец Niletto получил разрыв ахиллова сухожилия во время игры в баскетбол РИА «Новости»

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Певец Niletto (Данил Прытков) получил серьезную травму ноги, из-за чего ему приходится передвигаться в инвалидном кресле. Артист порвал ахиллово сухожилие, сообщил Telegram-канал Shot.

Представитель артиста сообщил изданию, что травма случилась во время игры в баскетбол за команду PENA в медийной баскетбольной лиге. Для полного восстановления певцу потребуется не менее полугода, при этом гипс снимут не ранее, чем через шесть недель.

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Несмотря на травму, концерт Niletto 12 июля в клубе VK Gipsy в Москве состоится. Певец собирается выступить на коляске и с костылями.

Прытков признался, что столкнулся с серьезной травмой впервые, но не стал рассказывать об инциденте подробнее.

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