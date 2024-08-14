Права на творчество Юрия Шатунова достались его семье

Суд удовлетворил иск семьи Шатунова против Разина о правах на творчество

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск вдовы и детей певца Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину и передал им исключительные права на творчество музыканта, включая такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Истцы сообщили, что в 2019 году Шатунов и композитор, основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права. Оба они ушли из жизни в 2022 году. Права на песни унаследовали вдова и дети Шатунова.

В свою очередь, Разин утверждал, что еще в 1992 году оформил с Кузнецовым договор, по которому права на песни принадлежат именно ему. Однако оригинал документа продюсер предоставить так и не смог.

Суд, рассмотрев аргументы обеих сторон, вынес решение в пользу семьи Шатунова. Теперь права на 23 песни, включая самые известные, принадлежат ей.

Ранее бывший музыкант «Ласкового мая» Сергей Серков рассказал о буллинге и угрозах со стороны Разина.