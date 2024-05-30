«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко после смерти Анастасии Заворотнюк выложил фотографию актрисы в роли «прекрасной няни» и сопроводил издевательской подписью. Музыканта осудили как россияне, так и украинцы, и он удалил публикацию. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru высказал свое мнение по поводу поста Потапа — он не поверил, что рэпер мог так поглумиться над умершей коллегой.

Врагу не пожелаешь

Он подчеркнул, что рад тому, что в течение всей болезни Анастасии Заворотнюк информацию о ней не стали выкладывать безобразнейшим образом, как это делали журналисты в отношении Жанны Фриске. Врагу не пожелаешь такого испытания, которое прошла Заворотнюк, сказал Пригожин.

«Знаете, сколько терпения, сколько мужества было в этой борьбе. Жалко [ее], очень жалко. Она могла бы еще пожить. Красивая, умная, талантливая, хорошая актриса. Сколько семей получали удовольствие от фильмов, в которых она снималась. „Моя прекрасная няня“ — это тоже было потрясающе», — отметил Пригожин.