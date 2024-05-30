«Хорошо, что больше не сыграешь». Потап высмеял смерть Заворотнюк

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, с издевкой отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, артист разместил в своем Instagram* сторис с фотографией Заворотнюк, где она снята в роли Вики из сериала «Моя прекрасная няня». Снимок он сопроводил злорадствующей фразой о ее смерти.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он.

Поклонники, включая украинцев, раскритиковали музыканта за такие слова. В итоге он решил сразу же удалить публикацию.

Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая. Она скончалась ночью в результате тяжелого заболевания — рака головного мозга.

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