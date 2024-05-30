Умерла Анастасия Заворотнюк

Фото: РИА «Новости»

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Сообщение появилось в ее фан-группе во «ВКонтакте».

Заворотнюк было 53 года. В последние годы она боролась с раком мозга.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали в группе.

Поклонников актрисы, молившихся о ее здоровье и веривших в лучший исход, поблагодарили и отметили, что она «всегда чувствовала и очень ценила» эту поддержку.

О месте и времени прощания дополнительно сообщать вечером 30 мая.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк нашли глиобластому — самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости. В 2023 году дочь актрисы Анна рассказала, что мать «болеет очень сильно».

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте