Умерла Анастасия Заворотнюк

Заворотнюк было 53 года. В последние годы она боролась с раком мозга.



«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали в группе.



Поклонников актрисы, молившихся о ее здоровье и веривших в лучший исход, поблагодарили и отметили, что она «всегда чувствовала и очень ценила» эту поддержку.



О месте и времени прощания дополнительно сообщать вечером 30 мая.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк нашли глиобластому — самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости. В 2023 году дочь актрисы Анна рассказала, что мать «болеет очень сильно».