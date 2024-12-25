«Буду любить вечно». Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего мужа
«Буду любить вечно». Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего мужа
Спустя неделю молчания певица Анна Седокова опубликовала пост в Instagram*. Она сообщила, что находится в больнице и очень переживает из-за смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.
«Я все еще в больнице, и у меня не получается жить как раньше», — пожаловалась певица.
Она написала, что иногда ей кажется все это «какой-то глупой шуткой», но, просыпаясь в больнице, она понимает, что больше никогда не увидит Тимму.
Седокова рассказала, что вместе с матерью Тиммы они стараются «достойно организовать прощание с ним всех друзей и близких».
Также она поблагодарила всех за поддержку и призвала не слушать тех, кто использует эту трагедию в своих интересах, раздавая интервью, в то время как настоящие друзья приносят соболезнования родственникам и близким.
«Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — обратилась певица к бывшему мужу.
Ранее 360.ru рассказал о смерти Яниса Тиммы и об истории взаимоотношений пары.
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