«Буду любить вечно». Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего мужа

Спустя неделю молчания певица Анна Седокова опубликовала пост в Instagram*. Она сообщила, что находится в больнице и очень переживает из-за смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

«Я все еще в больнице, и у меня не получается жить как раньше», — пожаловалась певица.

Она написала, что иногда ей кажется все это «какой-то глупой шуткой», но, просыпаясь в больнице, она понимает, что больше никогда не увидит Тимму.

Седокова рассказала, что вместе с матерью Тиммы они стараются «достойно организовать прощание с ним всех друзей и близких».

Также она поблагодарила всех за поддержку и призвала не слушать тех, кто использует эту трагедию в своих интересах, раздавая интервью, в то время как настоящие друзья приносят соболезнования родственникам и близким.

«Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — обратилась певица к бывшему мужу.

Ранее 360.ru рассказал о смерти Яниса Тиммы и об истории взаимоотношений пары.