Верховный суд поставил точку в громкой истории: Лариса Долина должна выселиться из квартиры в Хамовниках. Кто из коллег по цеху отказал певице в гостеприимстве, а кто — пригласил пожить?

Каждый человек может оказаться в беде. Но я считаю, что не надо было доводить до суда. <…> В данном случае победило правосудие.

Супруг Валерии добавил, что никто не должен быть неприкосновенным в случае каких-либо нарушений: ни артисты, ни спортсмены, ни политики.

Лариса, если что, приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров. Понимаю, что ты сильная, что со всем справишься, но иногда нужна помощь, не материальная, просто поддержка и предложение от всего сердца. Обниму тебя, выпьем вина и начнем все с начала. Это искреннее предложение.

При этом он намекнул, что артистке есть где жить .

Почему некоторые звезды отказались помогать

Композитор и певец Юрий Антонов прямо заявил, что не стал бы звать Долину к себе, сославшись на стремление к приватности.

«Вряд ли бы я согласился ее приютить. Мое — это мое. Есть такие вещи интимного характера. Я думаю, у нее достаточное количество жилплощади. Она же не будет где-то под березкой сидеть. Она умная женщина и сама разберется», — сказал Антонов.