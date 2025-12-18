Мое — это мое. Кто из звезд не пустит Долину на порог после решения суда
Верховный суд поставил точку в громкой истории: Лариса Долина должна выселиться из квартиры в Хамовниках. Кто из коллег по цеху отказал певице в гостеприимстве, а кто — пригласил пожить?
Победа правосудия
Многие знаменитости восприняли решение Верховного суда, отменившего предыдущие вердикты, как торжество закона.
Продюсер Иосиф Пригожин, хотя и заверил о готовности помочь певице, сделал акцент на справедливость исхода дела.
Каждый человек может оказаться в беде. Но я считаю, что не надо было доводить до суда. <…> В данном случае победило правосудие.
Иосиф Пригожин
Супруг Валерии добавил, что никто не должен быть неприкосновенным в случае каких-либо нарушений: ни артисты, ни спортсмены, ни политики.
Кто готов открыть двери для Долиной
Актриса Вера Сотникова публично пригласила Долину к себе, возмутившись волной хейта в ее адрес.
Лариса, если что, приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров. Понимаю, что ты сильная, что со всем справишься, но иногда нужна помощь, не материальная, просто поддержка и предложение от всего сердца. Обниму тебя, выпьем вина и начнем все с начала. Это искреннее предложение.
Вера Сотникова
Филипп Киркоров напомнил, что его связывают с Долиной десятилетия дружбы.
«Двери моего большого дома всегда открыты для моих друзей. Лариса Александровна — мой большой друг, учитель и гуру», — заявил поп-король российской эстрады.
При этом он намекнул, что артистке есть где жить.
Почему некоторые звезды отказались помогать
Композитор и певец Юрий Антонов прямо заявил, что не стал бы звать Долину к себе, сославшись на стремление к приватности.
«Вряд ли бы я согласился ее приютить. Мое — это мое. Есть такие вещи интимного характера. Я думаю, у нее достаточное количество жилплощади. Она же не будет где-то под березкой сидеть. Она умная женщина и сама разберется», — сказал Антонов.
Его позицию в беседе с 360.ru поддержал Лев Лещенко, раскрывший детали материального положения Долиной. По его словам, ситуация не настолько критична, чтобы требовать срочного участия от друзей.
У нее еще два или три места. Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы. <…> У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная.
Лев Лещенко
Главный же вопрос, по словам Лещенко, который должен сейчас волновать Долину — как организовать масштабный переезд и забрать дорогие сердцу вещи, в том числе — любимое электронное пианино.