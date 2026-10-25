Названа возможная причина смерти рэпера Миши Маваши
Mash: возможной причиной гибели Маваши стал травматический пистолет
Причиной гибели музыкального исполнителя Миши Маваши могло стать неосторожное обращение с травматическим оружием. Такую информацию опубликовал телеграм-канал Mash.
По данным источника, ЧП произошло дома у артиста. Его жена находилась в соседней комнате и услышала выстрел.
В комнате музыканта обнаружили травматический пистолет. По предварительной версии, перед случившимся Маваши разбирал оружие.
После ранения исполнителя доставили в воронежскую больницу скорой медицинской помощи «Электроника», однако врачи не смогли его спасти.
Представитель рэпера заявил РИА «Новости», что сведения о причине смерти Маваши являются слухами.
«Прошу набраться терпения. Несколько дней, и мы дадим достоверную информацию», — подчеркнул он.
О смерти Маваши в возрасте 41 года стало известно ранее в воскресенье, 25 октября.