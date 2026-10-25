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    Названа возможная причина смерти рэпера Миши Маваши

    Mash: возможной причиной гибели Маваши стал травматический пистолет

    Фото: РИА «Новости»

    Причиной гибели музыкального исполнителя Миши Маваши могло стать неосторожное обращение с травматическим оружием. Такую информацию опубликовал телеграм-канал Mash.

    По данным источника, ЧП произошло дома у артиста. Его жена находилась в соседней комнате и услышала выстрел.

    В комнате музыканта обнаружили травматический пистолет. По предварительной версии, перед случившимся Маваши разбирал оружие.

    После ранения исполнителя доставили в воронежскую больницу скорой медицинской помощи «Электроника», однако врачи не смогли его спасти.

    Представитель рэпера заявил РИА «Новости», что сведения о причине смерти Маваши являются слухами.

    «Прошу набраться терпения. Несколько дней, и мы дадим достоверную информацию», — подчеркнул он.

    О смерти Маваши в возрасте 41 года стало известно ранее в воскресенье, 25 октября.