Наркотики, измены, смерть. Как Паша Техник изменил отечественный рэп, а потом пустил жизнь под откос

Легендарный рэпер Паша Техник умер в Таиланде в возрасте 40 лет. Его смерть — лишь финальная точка в истории из запрещенных веществ, измен и громких разборок. Артист оказал огромное влияние на российский андеграундный рэп, но цена славы оказалась слишком велика. Чем прославился Паша Техник, за что сел в тюрьму и почему решил пустить свою жизнь под откос — в материале 360.ru

Нюхал клей в 11 лет Павел Николаевич Ивлев, более известный как Паша Техник, появился на свет 1 июля 1984 года в Москве. Его детство прошло в районе Лефортово — месте, которое сам рэпер называл «криминальным» и не без причин. Уже в ранние годы его жизнь пошла под откос: школа стала полем битвы с учителями, а улица — школой выживания. В интервью он как-то обмолвился, что его детство сводилось к футболу, дракам и первым сигаретам. Учеба не задалась: в 10-м классе его оставили на второй год, после чего он бросил школу и поступил в ПТУ. Но и там долго не задержался. К 11-ти годам Паша уже нюхал клей, к 12-ти — курил и пил, а вскоре перешел на «запрещенку». Позже в его жизни появились и более тяжелые вещества, что в итоге определило его судьбу.

Начал я с клея в 11 лет. Потом сигареты, алкоголь я попробовал лет в 12. Потом я начал ловить сердечную аритмию. Паша Техник

Вещества стали не только способом уйти от реальности, но и источником дохода — он начал торговать ими еще в юности. Детство в Лефортово заложило фундамент для его будущего: бунтарского, хаотичного и полного провокаций. Под знаком обезьяны Музыка вошла в жизнь Паши Техника в начале 2000-х, когда он вместе с рэпером Смешным создал группу Da Tape Konteyner . Позже название сократили до просто Kunteynir. На старте это было больше тусовкой, чем серьезным проектом: ребята пили, употребляли и записывали треки ради веселья. Их тексты — грубые, провокационные, сдобренные уличным сленгом — быстро нашли свою аудиторию. Андеграунд-сцена приняла их с распростертыми объятиями. В 2004 году вышел дебютный альбом «Эдвард Руки-Ножницы-Бумага». Качество записи оставляло желать лучшего — все делалось на коленке, с дешевым микрофоном и минимальным оборудованием. Но именно эта сырость и дерзость позднее стали цеплять слушателей, релиз же откровенно провалился.

Фото: Соцсети

Паша Техник выделялся не только голосом, но и образом: он часто выступал в маске обезьяны, что стало его фишкой на баттлах и концертах. Группа начала обрастать фанатами, хотя и не без скандалов — их поведение и тексты нередко вызывали вопросы у властей. При этом не признавать заслуг Техника в музыке не получится. Konteyner и в самом деле оказал впоследствии огромное влияние на весь жанр андеграундного рэпа в России. Соло за решеткой Все изменилось в 2008 году, когда Паша Техник загремел в тюрьму за хранение и распространение запрещенных препаратов. Приговор — пять лет колонии строгого режима — поставил крест на его карьере в Konteyner на долгие годы. Притом музыкант и сам признавал, уже позднее, что торговал препаратами на улицах. «Я стал продавать наркотики, ко мне попадало все, я стал все пробовать. В итоге я нюхал без разницы что», — говорил Ивлев. Но в 2013 году он вышел на свободу за примерное поведение и тут же взялся за старое — в хорошем смысле. Группа воссоединилась, и вскоре свет увидел альбом «5 Лет», который фанаты встретили с восторгом. Название символизировало срок, отмотанный Пашей, и его возвращение в игру. Глава, в которой Паша пришел к успеху Некоторое время Техник появлялся в рэп-баттлах, а затем пошел дальше. В 2017 году вышел его сольный альбом «Статистика гуся» — мрачный, автобиографичный, полный отсылок к его зависимости и уличной жизни. Трек «Гречка» закрепил за ним статус звезды андеграунда, помогли и удачно приглашенные для записи знаменитости.

Фото: Соцсети

Паша Техник не гнался за мейнстримом — его музыка оставалась грубой и честной, что и привлекало поклонников. На YouTube артист прославился в том же 2017 году, после очередного шоу. Затем он решил развивать собственный канал, параллельно занимался и музыкой. Совместные треки Техник записывал с Инстасамкой и Раскольниковым, активно участвовал и в чужих работах.

Первый звонок В 2021 году Паша Техник организовал масштабный тур по российским городам. Состояние музыканта ухудшалось с каждым днем. Парень выходил на сцену неадекватным, несколько раз срывал собственные выступления. Позднее он на два месяца попал в рехаб — не помогло даже это. «В первой ребе в 2022 году я попал на программу 12 шагов — мне вообще не зашло. Они молятся, какие-то проговоры. Я в отрицании, я хочу торчать», — делился артист. В следующий раз Пашу Техника переправят на лечение уже родственники. Собственно, в клинику его отправила собственная жена, на что он очень разозлился. Супруга пообещала забрать его только через несколько месяцев. Сразу после того, как музыкант оказался на улице, он вновь начал употреблять запрещенные препараты. Тюрьма, драки, скандалы Скандалы как верные псы сопровождали Пашу Техника всю жизнь. Первый крупный удар пришелся на 2008 год, когда его арестовали с партией наркотиков. Фанаты пытались помочь: собирали деньги на адвоката, писали петиции, но суд был непреклонен. Пять лет за решеткой стали для него испытанием, но не уроком — после освобождения проблемы с законом только множились. Не обходилось и без уличных разборок. В 2017 году его избили за оскорбления в адрес рэпера Миши Маваши — конфликт начался в соцсетях, а закончился кулаками. В 2021 году Паша подрался с блогером Лев Против на шоу «Наше дело». Драка вышла смешной и жесткой.

Фото: Соцсети

В 2019 году его лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения. Казалось бы, мелочь, но уже в 2020 году он снова попался — и снова за рулем под веществами. Итог: 11 месяцев в тюрьме. Паша Техник шутил в интервью, что тюрьма для него как второй дом, но поклонники видели, что это не смешно — его жизнь катилась под откос.

Жена Паши Техника Личная жизнь Паши Техника — сюжет для мыльной оперы с элементами триллера. Его главной женщиной стала Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук). Они поженились, и в 2019 году у пары родился сын Иван. Но счастье было недолгим. Позднее Техник признавал, что начал больше употреблять после рождения ребенка. «Потому что внимание жены потерял, оно перешло на ребенка. <…> Дошло до того, что я в открытую ей изменяю», — говорил Ивлев. Паша в интервью хвастался, что под запрещенными веществами выгонял супругу из дома и приводил любовниц. Ева терпела, но ее терпение оказалось не бесконечным. Брак трещал по швам: ссоры, обвинения в насилии, угрозы. Ева позже признавалась, что пыталась спасти мужа от зависимости, но он не хотел меняться. В 2022 году они развелись, хотя сын оставался связующим звеном между ними. «Но там уже был ужас, когда я с кем-то тусую, малолетки», — объяснял музыкант.

Фото: Соцсети

Насилие в семье? В феврале 2025 года Ева Карицкая обвинила Пашу Техника в побоях. Она заявила, что он избил ее на глазах у маленького сына, и выложила видео, на которых музыкант обвиняет ее в провокации. Ева вызвала полицию. Однако сам Техник заявил, что бывшая жена все придумала в попытке получить деньги. Прибывшие на место сотрудники полиции просто сфотографировались с ним и уехали, писала Lenta.ru. Обманул смерть В первые дни октября 2022 года Паша Техник впал в кому. Тогда, после вечеринки с веществами, его госпитализировали в Москве с приступом эпилепсии и судорогами. Ева Карицкая рассказывала, что он употребил смесь препаратов, что привело к передозировке. Его подключили к ИВЛ. Через несколько дней он пришел в себя, но это стало первым звонком.

В прошлом году я чуть не умер — еще до той комы. Прихожу в себя — меня откачивают дефибрилляторами Паша Техник

Выписали Пашу Техника из больницы 7 октября, а уже 8 ноября вновь госпитализировали с передозировкой. За несколько дней до этого в сети завирусились видео, на которых невменяемый музыкант падает в обморок.

С 2015 года музыкант начал постоянно употреблять запрещенный в России препарат для борьбы со стрессом. В итоге у него начались панические атаки, а поездки в рехабы стали чуть ли не ежегодными — Паша Техник отправлялся на реабилитацию около десяти раз, в последний раз об этом сообщали в 2024 году. Измены и романы Техника Еще до развода Паша Техник закрутил романы с разными девушками — среди них были блогерша Katya Loli и эпатажная Юля Финесс. Но ни одна история не длилась долго: вещества и алкоголь рушили все, что он пытался построить. Рэпер также встречался с моделью Ариной и даже успел сняться в откровенном фильме для взрослых.

Фото: Соцсети

Однако после реабилитации в 2023 году Техник вновь сблизился с супругой.

«Я плохой муж и отец. Я многого не дал ребенку из-за своих исполнений, то меня посадили, то другое… Меня ребенок мало видел», — говорил артист. Общественность тогда разделилась: одни жалели Еву, называя ее жертвой, другие считали, что она сама выбрала такой путь, связавшись с Пашей. Сам рэпер в соцсетях то осыпал бывшую жену проклятиями, то публично просил прощения. Их отношения оставались токсичными до самого конца, но даже в больнице в Таиланде Ева была рядом — несмотря на все, что между ними произошло. Надежда на лучшее Весной 2024 года Паша Техник очевидно переживал взлет. Он выпустил клип на популярный «Депрессивный рейв», снялся в нескольких рейтинговых YouTube-шоу. В одном из них артисту устроили шуточные похороны — кто знал, что совсем скоро гроб будет настоящий. В мае того же года Техник пообещал закодироваться от алкоголя. В конце лета и вовсе собрался удалить все свои треки, где упоминаются запрещенные вещества — то есть примерно вообще все треки.

«Хочу делать музыку, дальше развивать это, влиться опять. Я жил в иллюзии, что только употреблtнный интересен, что трезвый не смогу писать», — говорил Ивлев.

Неплохо начинался и 2025 год. Техник выпустил новый альбом и готовился заняться новым релизом. Знал, что умрет? Техник словно знал, что этим планам сбыться было не суждено. В январе 2025 года он в интервью заявил, что «27 числа все будет круто». Именно 27 марта он и попал в больницу. За день до реанимации Паша Техник в беседе с блогером признался, что боится смерти. «Я всегда игрался со смертью, но, когда я трезвый, очень боюсь умирать. Во сне хочу или в аварии. Но только сразу», — рассказывал артист Последний аккорд Паши Техника Этим планам сбыться было не суждено. Музыкант поехал в Таиланд отдохнуть и в марте 2025 года его бывшая жена сообщила, что Техник попал в госпиталь с передозировкой.

Врачи диагностировали острую интоксикацию, пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Его ввели в искусственную кому, но шансов было изначально мало. Легкие отказали, сердце держалось только на аппаратах.

Фото: Соцсети

Ева Карицкая прилетела в Таиланд, чтобы быть рядом. Она сообщала в соцсетях, что мозг Паши не функционирует, а врачи предлагают отключить его от систем жизнеобеспечения. Несколько дней он балансировал на грани, но чуда не случилось. Паша Техник умер в больнице 5 апреля 2025 года. Бывшая жена выложила в своем телеграме их старую совместную фотографию из отпуска и написала: «Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю».