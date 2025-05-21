21 мая 2025 01:01 Мигрант из списка Forbes. За что задержали Нурлана Сабурова 0 0 0 Фото: Стоп-кадр видео на Youtube Знаменитости

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Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Не имея гражданства, он пробыл в России больше положенных 90 дней. Это может обернуться не только штрафом, но и выдворением с запретом на въезд в течение трех лет. Что известно о стендапере и чем он насолил правоохранителям — в материале 360.ru.

Кто такой Нурлан Сабуров Парень приехал из Казахстана в Россию в 2009 году, когда поступил в УрФУ — сначала на на направление металлорежущих станков и оборудования, а затем перевелся на организацию работы с молодежью. Детство он провел в закрытом городке Степногорске с матерью, дедушкой и тетей. Отец Сабурова жил в том же доме, что и сын, но почти не общался с ним. С семи лет мальчик занимался боксом, участвовал в соревнованиях и считался перспективным спортсменом. Хорошая физическая форма помогла ему с поступлением в вуз. Но в старших классах Сабуров увлекся КВН, после победы на школьном фестивале вошел в городскую сборную и начал подрабатывать на свадьбах. Тогда он понял, что на шутках можно построить карьеру.

Фото: РИА «Новости»

Диплом Сабуров так и не получил за долги по предметам. В КВН тоже разочаровался. Его смущал ограниченный формат игры и запрет на некоторые темы. К тому же требовались деньги, ведь жена родила первого ребенка. Он увлекся стендапом — писал шутки, организовывал мероприятия и выходил к открытому микрофону. Ключевым моментом стало выступление на разогреве у комика Дмитрия Романова, именно он посоветовал Сабурову попробовать пробиться в Stand Up. Ни на что особенно не надеясь, парень поехал в Москву, выступил, приглянулся Павлу Воле и Руслану Белому*, а потом прошел в основной состав Stand Up на ТНТ. Шоу «Что было дальше?» Семья Сабурова на время перебралась в Степногорск. Пока жена растила маленькую дочь, муж колесил между Казахстаном и Россией. В 2014 году они вернулись в Екатеринбург и через три года родили сына.

Фото: Britta Pedersen/dpa / www.globallookpress.com

Сабуров принципиально не хотел выступать в Comedy Club — только в Stand Up. Когда креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухамедов предложил ему перейти в «Comedy Баттл», он отказался. В 2019 году Сабуров с другими известными комиками запустили проект «Что было дальше?» на YouTube. Шоу шло около трех лет с огромными рейтингами. Первые же выпуски, с Гариком Харламовым и Мигелем, набрали огромное количество просмотров. Своих гостей ведущие нещадно высмеивали, издевались и травили. Но звезды стремились к ним в эфир, а рекламодатели платили деньги. Скандальные выступления Сабурова в США Фишка Сабурова именно в этом — в небрежном стиле, чрезмерной самоуверенности, своеобразной мимике и циничном юморе, иногда переходящим красную черту. Критики сравнивали его с Майклом Мак-Интайром — кассовым британским комиком с довольно плоским юмором. В арсенале казаха тоже шутки о женщинах, геях** и азиатах. Сам стендапер называл своим кумиром американца Луи Си Кея.

Фото: Стоп-кадр видео на Youtube

Специфическое чувство юмора принесло Сабурову популярность в начале карьеры, но подставило после событий 2022 года. Его гастроли по США сопровождались антироссийскими акциями протеста. На концерте в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская художница Юлия Косивчук в белом платье с красными пятнами. Пока охрана уводила ее, комик неудачно пошутил. «У тебя что, месячные?» — сказал он. На Западе такой юмор не оценили. На концерт в Майами не пустили около 150 зрителей, выступление в Чикаго отменили по требованию украинской диаспоры. Затем сорвались программы в Израиле и Казахстане. Имя Сабурова прогремело в соцсетях, ему поступали угрозы одновременно из разных стран. Шутка Сабурова о релокантах в Казахстане Следующий скандал ответил все обвинения в подыгрывании Сабурова Кремлю. На концерте в Алма-Ате комик высмеял россиян, спрятавшихся от мобилизации в Казахстане. «Да, как ситуация поменялась? Лет 10 назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, русские так: „Это кто там ко мне в такси приехал? Курпултурбек?“. А сейчас все такие: „Ой, Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала“», — сказал он.

Фото: Стоп-кадр видео на Youtube

Зал принял хамские выпады Сабурова на ура, но в России на него обрушилась волна хейта. Правда, до отмены не дошло. Тем более потом бывший кавээнщик Богдан Лисевский пригласил его на YouTube-канал «Плюшки» и высмеял за все скандальные шутки — назвал Астаной, а не Нурланом и спросил о критических днях. Как Сабурова задержали в Шереметьево Мало кто мог представить, что все эти годы Сабуров выступал, не имея гражданства России. Это не помешало в 2020 году Forbes номинировать его в топ-30 самых перспективных россиян младше 30 лет и отдать первое место рейтинга самых высокооплачиваемых российских YouTube-блогеров. Комик несколько лет пытался легализоваться, успел купить жилье в Подмосковье и почти за месяц до задержания учредить компанию «Сабр продакшн» по производству фильмов, видеороликов и телепрограмм. Транспортная полиция 19 мая задержала Сабурова в аэропорту Шереметьево и доставила в миграционный отдел. Артист превысил установленный законом срок нахождения в России — провел 114 дней вместо 90, не оформив продление временного пребывания. Суд назначил ему штраф на сумму пять тысяч рублей. В течение двух недель комику придется выехать из страны и вернуться по всем правилам.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

На этот раз обошлось, и Сабурова не депортировали с запретом на въезд. Но такая угроза все равно осталась, сообщил 360.ru юрист Сергей Андрейцо. «Если иностранный гражданин в течение трех лет дважды и более привлекался к административной ответственности, ему может быть запрещен въезд на срок до трех лет», — сказал он. Наличие одного нарушения миграционного режима повысит риск более сурового наказания при повторном, предупредил юрист. Например, депортации. Пока же суд пощадил его. Андрейцо предположил, что это могло быть связано с положительными характеристиками и предполагаемым российским гражданством членов его семьи. * Выполняет функции иноагента в России. ** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.