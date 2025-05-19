Комика Нурлана Сабурова обязали покинуть Россию
Популярного стендапера Нурлана Сабурова днем 19 мая задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.
Комик, являющийся гражданином Казахстана, нарушил миграционное законодательство. Он находился в России больше 90 дней с начала 2025 года без продления временного пребывания.
Пограничники передали прилетевшего из Самары в Москву Сабурова сотрудникам транспортной полиции аэропорта, а те — полицейским Химок.
Артиста оштрафовали на 5000 рублей. Также его обязали в течение двух недель самостоятельно покинуть территорию России и въехать обратно с соблюдением законов. Если комик этого не сделает, ему грозит выдворение из страны.
Представители Сабурова в беседе с 360.ru отказались комментировать случившееся.
Ранее стало известно, что стендапер на концерте в Алма-Ате пошутил над русскими в Казахстане. Он поинтересовался у приезжих, начали ли те учить местный язык.