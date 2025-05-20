Юрист Ярмуш напомнила, что за нарушение срока пребывания в РФ предусмотрен штраф

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш разъяснила RT последствия нарушений правил пребывания иностранцев на территории России. Таким образом она прокомментировала ситуацию с комиком Нурланом Сабуровым.

Артиста задержали в столичном аэропорту Шереметьево за превышение разрешенного периода временного проживания в России.

«Иностранный гражданин, который въехал в Россию без визы, может находиться здесь в течение года 90 дней, дальше он должен покинуть территорию страны», — напомнила юрист.

По ее словам, превышение этого срока влечет наложение административного штрафа размером от пяти до семи тысяч рублей, а также депортацию из России с последующим пятилетним запретом на повторный въезд.