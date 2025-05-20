Юристы объяснили мягкость наказания комика Сабурова за нарушение закона о миграции

Решение о наказании за нарушении миграционного законодательства принимает суд или полиция, которые учитывают множество разных факторов. Так в комментарии Telegram-каналу 360.ru объяснил мягкость наказания комика Нурлана Сабурова юрист доцент РАНХИГС/ГУАП Сергей Андрейцо.

Задержанный за превышение срока временного пребывания без продления артист выплатил штраф в 5000 рублей, а также получил предписание покинуть территорию России в ближайшие две недели и въехать обратно по всем правилам.

«Сабуров работает в России, учился в России. Семья, по всей видимости, может быть и гражданами Российской Федерации. В этой ситуации, когда семья и дети, выдворение практически никогда не применяется», — заявил Андрейцо.

Юрист добавил, что в пользу комика также сыграли положительные характеристики и отсутствие других нарушений. Поэтому полиция ограничилась только штрафом и требованием о выезде и въезде обратно.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что нарушением миграционного законодательства Сабуров повысил для себя риск принудительной депортации и запрета на въезд в Россию.

«Если иностранный гражданин в течение трех лет дважды и более привлекался к административной ответственности, ему может быть запрещен въезд на срок до трех лет», — пояснил он.

По словам юриста, теперь комику нужно особенно внимательно следить за соблюдением закона во время второго въезда, чтобы не ухудшить свое положение. Если он выполнит все требования, то никаких препятствий для его выступлений в России не появится.

Прилетевшего из Самары в аэропорт Шереметьево Сабурова задержали 19 мая. По данным источника 360.ru, артист, как гражданин Казахстана, находился в России более 90 дней с начала года без продления временного пребывания. Из воздушной гавани комика доставили в отдел полиции Химок, откуда он вышел с предписанием выезда и въезда по всем правилам, а также квитанцией на оплату штрафа.