Сегодня 22:42 Личный помощник, врачи и дилеры. Кто виновен в смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри? Нарколог Казанцев: депрессию, как у Мэттью Перри, не лечат кетамином 0 0 0 Фото: Offspring Entertainment / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Знаменитости

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В октябре прошлого года ушел из жизни звезда легендарного ситкома «Друзья» и любимец публики Мэттью Перри. Его нашли мертвым в бассейне, а после вскрытия выяснилось, что актер умер из-за острого воздействия кетамина. Недавно дело о смерти артиста обросло новыми подробностями. Кто виновен в гибели кинозвезды и какое Перри оставил наследство — в материале 360.ru.

Смерть Мэттью Перри: кто виновен в смерти актера Накануне, 15 августа, прокуратура США на пресс-конференции в Лос-Анджелесе объявила, что предъявляет обвинение пяти людям. Их уже задержали. Одним из обвиняемых оказался личный помощник исполнителя роли Чендлера в сериале «Друзья» — Кеннет Ивамас. Именно он обнаружил своего босса без признаков жизни. Предполагается, что Ивамас ввел Мэттью минимум три дозы кетамина в день смерти. Он признал вину в распространении наркотиков и оказании медицинских услуг без спецподготовки, сообщил таблоид Page Six. Мужчине грозит 15 лет заключения. С обвинением в сговоре ради распространения кетамина согласился доктор Марк Чавес. Он также подтвердил, что продал препарат другому врачу — Сальвадору Пласенсии. Последний, как и поставщик наркотиков Джасвин Сангха, вменяемые ему преступления отрицает.

Фото: Supplied by FilmStills.net / www.filmstills.net / Global Look Press

По версии следствия, Пласенсия и Ивамас сотрудничали, чтобы распространить среди знаменитостей около 20 ампул запрещенных веществ. Прокурор Мартин Эстрада сообщила, что обвиняемые «воспользовались проблемами мистера Перри с зависимостью и знали, что они поступают неправильно». Во время задержаний сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, а в переписке одного из докторов нашли текстовое сообщение: «Интересно, сколько заплатит этот придурок?»

Фото: Dave Longendyke / ZUMAPRESS.com

Был ли связан Мэттью Перри с наркотиками Известно, что Перри страдал алкогольной и наркотической зависимостью, в том числе во время съемок «Друзей». Из-за этого у него возникали скачки веса, что не раз замечали зрители. В последние годы актер сообщал, что не принимал наркотики и алкоголь, прошел реабилитацию. При этом Перри страдал от депрессии и тревожных расстройств, что также не скрывал от публики.

Он проходил терапию, частью которой стал тот самый кетамин. Следствие выяснило, что последнюю дозу актеру ввели за полторы недели до смерти. Но в крови Перри содержалось такое количество препарата, как при использовании общей анестезии. И это с учетом того, что кетамин отпускают только по рецепту.

Фото: IMAGO/Katie Godowski / Global Look Press

В каких случаях назначают кетамин При систематическом употреблении кетамин выводится из организма в течение двух недель, рассказал 360.ru главный врач клиники «Зависимость24» и нарколог Алексей Казанцев. Он отметил, что для лечения депрессии препарат не подходит.

Депрессию вообще не лечат кетамином. Его могут использовать для наркоза, но не более. Я думаю, что его личные доктора назначили ему такую терапию. Алексей Казанцев нарколог

Казанцев подчеркнул, что Перри был известным человеком, который мог себе позволить идти на лечение, потом срываться, потом снова на лечиться — и так по кругу.

«В случае Перри могла быть передозировка. Она могла сопровождаться параличом дыхательного центра, остановкой дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. При отмене препарата, как и любого запрещенного вещества, может возникать ломка», — обратил внимание собеседник 360.ru. Кому и что Мэттью Перри оставил в наследство В июле 2024 года Daily Mail сообщил, что Мэттью Перри оставил после смерти наследство в размере 120 миллионов долларов. Они хранятся в трастовом фонде. Его бенефициарами стали родители актера, сестра и бывшая девушка Рэйчел Данн. Родители могут получить дополнительно актерские гонорары сына и доходы от мемуаров знаменитости, которые он выпустил в 2022 году. Кроме того, в мае этого года его особняк выставили на торги за пять миллионов долларов. На счетах Перри лежит 1,6 миллиона долларов. На момент гибели у него не было жены и официально подтвержденных детей.