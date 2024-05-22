Полиция начала расследование смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри
Американские правоохранители инициировали уголовное расследование, чтобы выяснить, где покойный актер Мэттью Перри смог получить наркотик кетамин. Этот препарат отпускается только по рецепту.
Актера нашли мертвым 28 октября 2023 года в гидромассажной ванне плавательного бассейна в его доме, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.
«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего — прим. ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», — говорится в материале.
По данным судмедэксперта, в желудке актера обнаружили следы кетамина, используемого иногда для лечения депрессии. Только в его крови содержалось количество препарата, как при использовании общей анестезии.
Кетамин вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания, способствуя смерти актера. Кроме того, были и другие факторы — утопление, ишемическая болезнь сердца и действие лекарственного препарата бупренорфина.