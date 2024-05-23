Сегодня 00:02 Новые детали в смерти Мэттью Перри. Как наркотик мог убить Чендлера из «Друзей»? Врач Шуров объяснил действие наркотика, найденного в крови Мэттью Перри 0 0 0 Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / Global Look Press Знаменитости

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В расследовании смерти актера Мэттью Перри появилась новая деталь. Полиция разбирается, кто мог поставить исполнителю роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» так много кетамина. Как этот наркотик влияет на организм и мог ли он привести к гибели, разбирался 360.ru.

Как умер Мэттью Перри Актера Мэттью Перри нашли мертвым 28 октября 2023 года в его доме в Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. В день смерти, около 11 часов утра, шоумен играл в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Затем помощник актера видел его в 13:37. Когда он вернулся в дом, то обнаружил Перри в бассейне лицом вниз. Ассистент прыгнул в воду, перевернул артиста и позвонил 911.

Прибывшие медики вытащили актера, однако он уже скончался. Перри было 54 года.

Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Зависимость и проблемы со здоровьем Последние годы актер активно боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и не скрывал этого. Об этом Перри делился в документальном фильме, который вышел к юбилею культового сериала «Друзья», где он сыграл роль Чендлера Бинга. Уже посмертно опубликовали книгу Мэттью. В ней актер рассказал много деталей о своей борьбе с зависимостями и сопутствующих болезнях.

Он начал употреблять в возрасте 14 лет. Роль в популярном сериале усугубила зависимость от запрещенных веществ. В мемуарах он рассказал, что мог съесть почти 60 таблеток в день.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / Global Look Press

Перри признавался, что нередко находился на съемочной площадке нетрезвым. Из-за этого на экране от сезона к сезону вес актера скакал. Его телосложение менялось от полноватого до болезненно худого. Исполнитель роли Чендлера страдал диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, которая относится к группе заболеваний, вызывающих проблемы с дыханием. При этом он мог выкурить две пачки сигарет в день. В отчете о вскрытии говорилось, что в желудке шоумена нашли следы психотропного вещества — кетамина. Наркотик или антидепрессант? «Кетамин — это внутривенный анастетик, дающий анестезию и обезболивание, антагонист NMDA-рецепторов. Из-за психотропного эффекта и быстрой выработки зависимости он запрещен в России, даже в ветеринарии», — рассказал 360.ru врач-нарколог Василий Шуров.

Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Препарат действует по следующей схеме: расслабление, успокоение, затем ярко выраженная эйфория. Далее наступает диссоциация, то есть разобщение психических процессов, которые могут проявляться дереализацией и деперсонализацией, развивающихся по типу психоза.

Из-за низкой толерантности люди часто приходят к передозировкам, которые могут привести к коме, угнетению сознания, психозам, атрофии мозга. Последнее подтверждено исследованиями и экспериментами на мышах. При длительном воздействии кетамина у грызунов уменьшалась мозговая ткань. Человека это может привести к слабоумию. «Любое внутривенное введение подобного рода препаратов должно проводиться врачом-анестезиологом. В противном случае риск огромный, и смертность очень высокая», — подытожил Шуров.

В 2006 году Национальный институт психического здоровья пришел к выводу, что внутривенное введение кетамина оказывает быстрый антидепрессивный эффект. После примерно 300 клинических испытаний ученые установили, что вещество действует чрезвычайно быстро по сравнению с традиционными антидепрессантами.

Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В США использование кетамина допускается. На федеральном уровне вещество входит в список III. Его одобрило FDA для лечения анестезии и депрессии в форме эскетамина. Лечение разрешили во всех штатах, в том числе в виде назального спрея для лечения депрессии. Сейчас около 2,5 тысячи клиник имеют право выписывать его. При этом немедицинское использование кетамина запрещено. Почему умер Мэттью Перри По словам судмедэксперта, в организме Перри было слишком много кетамина. Его количество оказалось таким же, какое используют при общей анестезии. Департамент полиции Лос-Анджелеса при содействии Управления по борьбе с наркотиками и Почтовой службы США заинтересовалось этим фактом. Им предстоит выяснить, кто поставил актеру столько психотропного вещества.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / Global Look Press

Наркотик вызвал в организме шоумена чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. Также смерти могло поспособствовать содержание в крови бупренорфина — лекарства, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Кроме того, Перри находился в бассейне, а когда стало плохо, мог просто не выплыть.

Известно, что Перри не употреблял наркотики, не считая кетамина, 19 месяцев. Какое-то время перед смертью он проходит терапию кетамином, который вкалывали через день. Однако последний укол сделали за полторы недели до смерти. Эта доза не могла привести к летальному исходу. Помимо этого, Перри бросил курить за две недели до трагедии. Знакомые отзывались о нем как о человеке в хорошем настроении и говорили, что он начал процесс отвыкания от кетамина. В доме также не нашли запрещенных веществ.