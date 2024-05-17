Daily Mail: особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри выставили на продажу за 5 млн долларов | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 12:37 Daily Mail: особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри выставили на продажу за 5 млн долларов

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Особняк звезды американского сериала «Друзья» Мэттью Перри, который скончался в собственном джакузи осенью прошлого года, выставили на торги. Об этом сообщил Daily Mail.

Однако речь идет не о доме, где произошла трагедия. На продажу выставлен коттедж, купленный актером незадолго до смерти. Стоимость оценили в более чем пять миллионов долларов (около 470 миллионов рублей).

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Перри внезапно ушел из жизни 28 октября 2023 года. Вскрытие выявило признаки многолетнего злоупотребления наркотиками и алкоголем, добавил сайт «Аргументы и факты».