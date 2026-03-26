Сегодня 03:24 Кто подставил Эду? Как звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел попала в наркоскандал

Исполнительница главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» попала под следствие. Популярная турецкая актриса оказалась замешана в наркоскандале. Кто такая Ханде Эрчел и почему ее объявили в розыск, выяснил 360.ru.

Новость о розыске Сотрудники управления по борьбе с наркотиками департамента полиции Стамбула провели рейд одновременно по 16 адресам в рамках дела о хранении запрещенных веществ для личного пользования или содействии их употреблению. Они задержали 14 подозреваемых, еще двух объявили в розыск.

Среди оставшихся на свободе оказалась Эрчел. Судебные органы выдали ордер на ее арест. Актрису вызовут в полицейский участок для дачи показаний либо допросят в аэропорту по возвращении в Турцию. Незадолго до рейда она покинула страну. Актриса заявила в Instagram*, что около месяца назад уехала за границу ради учебы, но в ближайшее время вернется из-за последних событий. «Я узнала об этом из новостных сообщений. И я вернусь в свою страну, чтобы прояснить ситуацию, сделать необходимые заявления и дать показания», — сказала она

Эрчел призналась в любви к стране, заявила о доверии правительству и турецкому правосудию. Она выразила уверенность, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки. Куда именно уехала Эрчел, неизвестно. В соцсетях около месяца назад она опубликовала фото с геометкой в Милане, еще раньше — в Париже. Актриса активно отрабатывает рекламные контракты и снимается для журналов, предпочитая не афишировать в интернете личную жизнь. Кто такая Ханде Эрчел Российский зритель узнал о ней после выхода сериала «Постучись в мою дверь» в конце 2020 года. История флористки из Стамбула, которая притворилась невестой владельца архитектурного бюро Art Life ради стажировки в Италии и влюбилась в него по-настоящему, покорила сердца зрителей по всему миру.

Картина получила два приза престижной турецкой кинопремии «Золотая бабочка». В России сняли ремейк «Постучись в мою дверь в Москве» с Никитой Волковым и Лианой Грибой. На родине Эрчел знают как младшую сестру известного модного блогера, основательницы бренда We Are Flowers Гамзе Эрчел Йылдырым. Они родились в портовом городе Бандырма в семье сотрудника сферы торговли и домохозяйки.

Интересно В 2019 году актриса Ханде Эрчел стала послом организации «Жизнь без рака», а в 2022 году открыла творческую мастерскую для людей с этим диагнозом. Ее мать умерла от онкологического заболевания.

Девушка окончила факультет традиционного турецкого искусства Университета изящных искусств имени Мимара Синана и подалась в модельный бизнес. В 2012 году Эрчел заняла второе место в конкурсе красоты Miss Civilization of the World в Баку, затем стала лицом косметики L’Oréal Paris и джинсовой одежды DeFacto. Одновременно попробовала себя в кино. До «Постучись в мою дверь» она успела сняться в девяти проектах. Среди них экранизация «Королек — птичка певчая» 2014 года, где Эрчел досталась роль Захиде — молодой девушки, прикованной к постели из-за тяжелой болезни.

В «Дочерях Гюнеш» она сыграла Селин Йылмаз, в «Черной жемчужине» — Хазал. В сериалах «Любовь не понимает слов», «Кольцо» и «Азизе» исполнила главные роли. Сколько заработала актриса, сыгравшая Эду Известность принесла Эрчел неплохой доход. Ее имя попадает не только в рейтинги самых красивых, но и высокооплачиваемых звезд турецких сериалов. Рекламный пост звезды в соцсетях еще в 2024 году стоил три миллиона лир (5,5 миллиона рублей). За съемки в одной серии «Постучись в мою дверь» она зарабатывала около 200 тысяч лир (365,3 тысячи рублей). В 2026 году ценник за один эпизод поднялся до одного миллиона 750 тысяч лир (3,2 миллиона рублей).

Актриса сколотила неплохое состояние и переехала в Стамбул. Стоимость ее виллы с дизайнерским ремонтом на берегу Черного моря в Риве оценивается в два миллиона долларов. Журналисты также нашли у нее дом в Лондоне. Критика в адрес Эрчел Актерская игра девушки всегда вызывала вопросы. Особенно очевидным отсутствие профильного образования стало после выхода сериала «Совершенно другой человек» с Эрчел в роли прокурора, где зрителям не понравилась ее мимика. Чтобы исправить ситуацию, она в течение года брала частные уроки актерского мастерства у директора театра Craft Theatre Ибрагима Челика. Кроме того, Эрчел записалась на онлайн-занятия по вокалу, дикции и языку тела. Личная жизнь Ханде Эрчел С 2018 года она встречалась с турецким певцом Муратом Далкылычем. Дело шло к свадьбе, но через три года пара распалась — музыкант хотел детей, а актриса сделала ставку на карьеру.

Почти сразу стало известно о романе с партнером по съемочной площадке, сыгравшим Серкана Болата, актером Керемом Бюрсином. Любовь сошла на нет, когда его пригласили в один проект с главной конкуренткой Эрчел — Демет Оздемир. Девушка узнала об этом из прессы и не пустила бойфренда на порог, попытки помириться через общих знакомых не принесли успеха. Актриса закрутила роман с представителем одной из богатейших семей Турции — наследником миллиардного состояния, членом совета директоров Densa Holding Хаканом Сабанджи. Они казались идеальной парой, пока ко Дню всех влюбленных в 2025 году не удалили все совместные фотографии из соцсетей.

Это не имеет никакого отношения к третьим лицам. <…> У нас были очень красивые и особенные отношения, но мы решили расстаться по взаимному согласию. Хакан Сабанджи Бизнесмен

Появились слухи о романе Эрчел с продюсером и сценаристом Онуром Гювенатамом, известным по сериалам «Стамбульская невеста» и «Красная комната». Сабанджи якобы вернулся к бывшей девушке — модели и актрисе Джоселин Чу. Бывший парень Эрчел тоже под следствием По итогам утреннего рейда 25 марта главная прокуратура Стамбула объявила о начале расследования. Судебный орган выдал ордера на арест 16 человек. Кроме Эрчел в этом списке есть и другие знаменитости, например, экс-президент футбольного клуба «Галатасарай» Бурак Эльмас и актриса Гюзиде Дуран. Значатся в нем члены семьи Сабанджи — бывший парень актрисы Хакан и его младший брат Керим. Сыновья бизнес-магната Омера Сабандж тоже подозреваются в наркопреступлении. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.