Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с коллегой мужа | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 14:58 Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после драки с коллегой мужа Shot: жене актера Волкова прописали прививку от столбняка после драки с Грибой РИА «Новости»

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После драки с актрисой Лианой Грибой жене «русского Серкана Болата» Елене Еременко врачи прописали прививку против столбняка. Агрессивная напарница Никиты Волкова укусила его супругу, сообщил Telegram-канал Shot.

В день ссоры пострадавшая получила не только сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, но и многочисленные ушибы и травмы головы. На теле женщины остались ссадины и синяки на лице и шее. Также медики зафиксировали ушибы живота, царапины и обнаружили след от укуса.

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Врачи порекомендовали Еременко применять обезболивающие, регулярно обрабатывать раны антисептиком и в течение двух дней прикладывать холод на места синяков. Также ей посоветовали вакцинироваться от столбняка.

Еременко обвинила партнершу своего мужа по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве» в избиении. Та подала встречное заявление в полицию. Гриба заявила, что не нападала на супругу коллеги.