Одинокие россиянки стали все чаще ездить в Турцию. И этому нашлась причина

Россиянки от 31 до 44 лет все чаще стали ездить в Турцию, чтобы найти партнера. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра KION и сервиса отелей Level.Travel.

Главной причиной специалисты считают популярность турецких сериалов. Для женщин они стали возможностью отвлечься от реальности и полюбоваться на красивых актеров. Чаще всего россиянки смотрят «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и «Зимородка».

Ранее гендиректор туристического агентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала, в какие страны россияне чаще всего покупают путевки на ближайшие новогодние праздники, и призвала не откладывать бронирование тех, кто еще хочет это сделать. Средняя стоимость тура на двоих, по ее словам, достигает 200 тысяч рублей.