Звезде сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел грозит тюрьма по делу о наркотиках

Турецкая актриса Ханде Эрчел даст показания по делу о наркотиках

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисы Ханде Эрчел и еще 15 человек в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Об этом сообщила газета Sabah .

В списке подозреваемых вместе с 32-летней актрисой оказался ее бывший партнер Хакан Сабанджи. Эрчел в социальной сети уточнила, что сейчас находится за границей, но вернется в Турцию, чтобы дать показания.

«Я человек, который любит страну, доверяет государству и правосудию. Верю, что в кратчайшие сроки ситуация прояснится», — написала она.

Эрчел широко известно зрителям по роли Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь».

С октября 2025 года турецкая полиция проводит масштабные антинаркотические рейды, подозреваемыми становились многие инфлюенсеры и популярные актеры. Например, после обвинений в употреблении наркотиков роли в сериалах потеряли Догукан Гюнгер и Исмаил Хаджиоглу.