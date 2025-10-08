Канье Уэст снова не летит в Москву. Откуда берутся слухи о его концертах?

Появилось опровержение новости о концерте Канье Уэста в Москве в 2025 году

Российские поклонники Канье Уэста затаили дыхание — в Сети снова заговорили о предстоящем концерте исполнителя хита Stronger в Москве. Появилась даже дата шоу: якобы рэпер планирует выступить в начале декабря. Однако уже спустя пару часов информацию опровергли. Ждать ли музыканта в российской столице на самом деле?

Что известно о возможном концерте Канье Уэста в Москве

О том, что концерт Канье в Москве действительно состоится, заявил Telegram-канал Shot. По его данным, договор с американским артистом уже заключили, и за намеченное на 8 декабря выступление он получит 1,2 миллиона долларов.

Утверждалось, что шоу состоится в «Лужниках», а значит, посетить его смогут не меньше 45 тысяч фанатов. Уэст будет развлекать публику на протяжении полутора часов.

Источники Telegram-канала также сообщали, что музыкант уже получил 50% гонорара, еще 25% ему выплатят, как только он прилетит в Москву, а оставшуюся часть — после концерта.

Поклонники рэпера ликовали, но их радость продлилась недолго. Вскоре в СМИ появились публикации с опровержениями.