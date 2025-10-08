Канье Уэст снова не летит в Москву. Откуда берутся слухи о его концертах?
Появилось опровержение новости о концерте Канье Уэста в Москве в 2025 году
Российские поклонники Канье Уэста затаили дыхание — в Сети снова заговорили о предстоящем концерте исполнителя хита Stronger в Москве. Появилась даже дата шоу: якобы рэпер планирует выступить в начале декабря. Однако уже спустя пару часов информацию опровергли. Ждать ли музыканта в российской столице на самом деле?
Что известно о возможном концерте Канье Уэста в Москве
О том, что концерт Канье в Москве действительно состоится, заявил Telegram-канал Shot. По его данным, договор с американским артистом уже заключили, и за намеченное на 8 декабря выступление он получит 1,2 миллиона долларов.
Утверждалось, что шоу состоится в «Лужниках», а значит, посетить его смогут не меньше 45 тысяч фанатов. Уэст будет развлекать публику на протяжении полутора часов.
Источники Telegram-канала также сообщали, что музыкант уже получил 50% гонорара, еще 25% ему выплатят, как только он прилетит в Москву, а оставшуюся часть — после концерта.
Поклонники рэпера ликовали, но их радость продлилась недолго. Вскоре в СМИ появились публикации с опровержениями.
Новость оказалась фейком?
Несколько аргументов в пользу того, что концерту Уэста в Москве в ближайшее время не бывать, привел Telegram-канал Mash. Его авторы заметили, что растиражированная прессой новость о выступлении написана на основе фейкового договора.
В документе, например, упоминали несуществующую компанию-организатора ООО «Промо Арена», а также ошибочно использовали прежнее имя артиста — Канье Уэст вместо его текущего официального Ye.
Подозрительно маленьким выглядит и гонорар, на который якобы согласился рэпер. Обычно за зарубежные выступления знаменитость берет около восьми миллионов долларов.
Кроме того, один из промоутеров, который планировал первым привезти Канье в Россию, рассказал, что музыкант входит в негласный список артистов, чьи гастроли нежелательны в стране. Причина — скандал с нацистскими высказываниями Уэста.
Почему Канье Уэсту хотели закрыть въезд в Россию
В предыдущий раз слухи о предстоящем выступлении музыканта в Москве ходили летом 2024 года. Тогда все выглядело более чем реально — рэпер даже посетил российскую столицу. Правда, целью визита было участие в праздновании дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который в дальнейшем прекратил сотрудничество с артистом.
Тем не менее поговаривали, что Канье все-таки обсуждал условия концерта в Москве с организаторами и запросил гонорар в размере пяти миллионов долларов.
Шоу так и не состоялось, а спустя несколько месяцев активисты стали требовать закрыть Уэсту въезд в Россию. Участники движения «Ветераны России» обратились в МИД с требованием признать музыканта персоной нон грата, после того как он заявил о теплом отношении к Гитлеру.