Канье Уэст покинул Россию

РЕН ТВ: Канье Уэст вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле

Американский рэпер Канье Уэст вылетел из московского аэропорта Внуково в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Телеканал опубликовал посадочный канал артиста. В графе «Имя» указано: FNU (First Name Unknown, имя неизвестно), а в графе фамилия — YE (музыкант сменил фамилию). Уэст вошел в терминал через отдельный VIP-вход.

Днем ранее стало известно, что Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Рэпера заметили рядом с московским отелем «Националь». Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская также подтверждала прибытие артиста в столицу России.

По данным Telegram-канала Baza, концерт Уэста в Москве может пройти 6 сентября. Отмечалось, что рэпер специально приезжал в Москву, чтобы лично поучаствовать в выборе площадки для будущего выступления.