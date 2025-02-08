Активисты потребовали закрыть Канье Уэсту въезд в Россию

Shot: в России предложили объявить рэпера Уэста персоной нон грата

Javier Rojas/Keystone Press Agency
Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэперу Канье Уэсту следует запретить въезд в Россию в связи с его высказываниями о Гитлере и нацизме. С таким обращением выступили участники движения «Ветераны России», сообщил Telegram-канал Shot.

Они обратились в МИД с требованием признать музыканта персоной нон грата после того, как он признался в любви к Гитлеру и назвал себя нацистом. Активисты выразили уверенность, что слова Уэста подпадают под статью о реабилитации нацизма.

Рэпер опубликовал в соцсети ряд странных сообщений с нецензурной лексикой и без знаков препинания. В них он признался, что считает «всех белых людей расистами», а себя — «королем». Также артист заявил о «ненависти к рэперам» и раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за то, что тот на инаугурации президента Дональда Трампа «украл нацистский стиль».

После этого дизайнер Гоша Рубчинский объявил, что больше не будет сотрудничать с принадлежащим рэперу брендом Yeezy. Он выразил благодарность команде за проделанную совместную работу и полученный опыт.

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