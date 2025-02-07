Дизайнер Гоша Рубчинский объявил об окончании сотрудничества с брендом Канье Уэста Yeezy. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп „Вестник Трибун“ был последним в нашей совместной работе», — подчеркнул дизайнер.

Он выразил глубокую благодарность команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда «останется в сердце».

Рубчинский решил продолжить развитие идей и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях. Дизайнер пообещал вскоре поделиться подробностями о предстоящем перезапуске своего собственного бренда.

Недавно Канье Уэст оказался в центре скандала. Это произошло после того, как он появился на красной дорожке премии «Грэмми» в компании супруги Бьянки Цензори, облаченной в совершенно прозрачное платье. Рэпера назвали «мерзким куском мусора» и «свиньей», а его жену — «жертвой и заложницей».