Сегодня 14:51 Непростая роковая красотка. Как Светличная стала легендой советского кино ТАСС: Светличная умерла в Первом московском хосписе 0 0 0 Фото: Russian Look/Global Look Press Знаменитости

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Светлана Светличная

Умерла Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября. Наибольшую известность актриса получила после роли коварной соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», но у нее и были другие яркие и запоминающиеся работы, навсегда оставившие след в киноискусстве. О жизни и основных вехах карьеры главной роковой блондинки Советского Союза — в материале 360.ru

Биография Светлана Светличная родилась в Армении, в городе Гюмри. Отец будущей звезды был военным, и семья часто меняла место жительства. Школу Светличная закончила уже в Прибалтике, а затем поехала поступать в московский институт. Интерес к творчеству возник у нее еще в школьные годы. Несмотря на огромный конкурс, девушке удалось с первого раза поступить на курс легендарного кинорежиссера и сценариста Михаила Ромма. Вместе с ней учились Андрей Кончаловский и Галина Польских. Благодаря таланту и яркой внешности, Светличная уже в студенческие годы начала кинокарьеру. Дебютной работой для нее стала роль в фильме «Им покоряется небо». Всего через пару лет она получила главную роль в комедии «Стряпуха» и даже в экранизации классики — с блеском перевоплотилась в дикую девушку-контрабандистку в «Герое нашего времени» Станислава Ростоцкого. Вершиной карьеры и «визитной карточкой» для актрисы оказалась комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую блондинку. Фраза ее героини «Не виноватая я! Он сам пришел!» стала крылатой и приобрела известность даже среди тех, кто не смотрел фильм.

Фото: Archive Sovexportfilm/Russian Look / Global Look Press

Когда Светличной предложили роль в «Бриллиантовой руке», она быстро согласилась, но скоро пожалела о поспешном решении: молодой актрисе предстояло станцевать на камеру стриптиз. Несмотря на риск испортить репутацию, она не подвела режиссера и исполнила революционный для советского кинематографа дерзкий танец. На пике карьеры восходящую звезду засыпали письмами и предложениями познакомиться. Несмотря на популярность, Светличная была не рада свалившейся на нее славе. После комедии Гайдая за ней закрепился образ легкомысленной роковой красотки, в то время как она мечтала сыграть Наташу Ростову или Анну Каренину. Несмотря на амплуа «прекрасной блондинки», Светличная все-таки исполнила несколько знаковых драматических ролей: например, в сериале «Семнадцать мгновений весны».

Фото: Archive Sovexportfilm/Russian Look / Global Look Press

Личная жизнь Светличная выходила замуж дважды. В первый раз она обручилась с актером Владимиром Ивашовым. За время супружеской жизни появились двое сыновей: Алексей и Олег. У пары зачастую возникали сложности в отношениях, но они прожили вместе более 10 лет. Ивашов умер в 1995 году. После его смерти артистка пережила трудные времена, столкнулась с одиночеством и финансовыми проблемами. Несмотря на это, она продолжала работать и быть активной. В 1998 году Светличная стала супругой художника и барда Сергея Сокольского. Брак был краткосрочным — семья распалась меньше, чем через месяц. Умный и непростой человек Легендарная роковая красотка и секс-символ СССР ушла из жизни в хосписе в возрасте 84 лет. Кинокритик Сусанна Альперина сообщила, что Светличная умерла после продолжительной болезни. Она выразила уверенность, что артистка навсегда останется в душе каждого зрителя. Друг актрисы Павел Соседов рассказал ТАСС, что Светличная умерла в Первом московском хосписе. Он уточнил, что она несколько месяцев боролась с онкологическим заболеванием. Актриса Светлана Немоляева призналась, что Светличная обладала не только прекрасной внешностью, но и яркой индивидуальностью. Она была интересной личностью, которую нельзя было забыть, отметила коллега звезды «Бриллиантовой руки». Режиссер и актриса Светлана Дружинина тоже подтвердила: вопреки устоявшемуся образу прекрасной блондинки, Светличная была умным и непростым человеком. Она рассказала, что всегда относилась к ней с большим уважением и симпатией. По ее словам, смерть актрисы стала большой потерей для киноискусства. Похороны Светличной пройдут на Троекуровском кладбище. Дату церемонии прощания огласят позже.