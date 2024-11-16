Актриса театра и кино, режиссер Светлана Дружинина назвала легенду советского кино Светлану Светличную умным, но непростым человеком. В интервью 360.ru артистка отметила, что они почти никогда не общались, но звезда «Бриллиантовой руки» всегда вызывала у нее чувство уважения.

«Талантливая актриса, красивая женщина. Могу только сказать, что я к ней относилась всегда с большим уважением, симпатией. Конечно, это потеря для нашего киноискусства. Светлая память, и хочу выразить свои соболезнования ее родственникам», — отметила она.

О смерти Светланы Светличной стало известно 16 ноября. Женщина скончалась в хосписе. Директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина сообщила РИА «Новости», что актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Дата и время прощания пока не известны.

Светличная сыграла в десятках фильмов. Одна из самых известных ее ролей — Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука». Именно ее персонаж произнес ставшую знаменитой фразу «Не виноватая я, он сам пришел».