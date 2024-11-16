Стало известно, где похоронят Светлану Светличную
Союза кинематографистов: Светличную похоронят на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» рассказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
«Прощание будет не знаю в какой день, но похороны — на Троекуровском кладбище», — подтвердила собеседница агентства.
Светличная ушла из жизни 16 ноября в возрасте 84 лет. В последнее время у артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Невестка актрисы рассказала, что Светличная скончалась в хосписе.
Светличную называли первой красавицей СССР. Зрители запомнили актрису по роли в фильме «Бриллиантовая рука». После выхода этой комедии ее признали главным секс-символом страны. Талант артистки раскрылся и в других фильмах, таких как «Стряпуха», «Герой нашего времени», а также в популярных сериалах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
В интервью 360.ru актриса театра и кино Светлана Дружинина назвала смерть Светличной потерей для киноискусства. Она отметила, что артистка была очень талантливой, умной и красивой.