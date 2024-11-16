Умерла Светлана Светличная

«Ушла она из жизни — увы — ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили… Но в душе каждого зрителя она останется навсегда», — написала Альперина в своем Telegram-канале.

Смерть артистки подтвердила РЕН ТВ супруга сына актрисы.

«После тяжелой продолжительной болезни. Это произошло в хосписе», — отметила родственница.

По данным Telegram-канала Shot, артистка долгое время тяжело болела. С каждым днем болезнь прогрессировала. В марте этого года Светличная пережила острый инфаркт миокарда. После этого ее срочно увезли в больницу из психиатрического стационара имени Гиляровского, где она находилась уже несколько лет.

Светлана Светличная дебютировала в кино в 1959 году, сыграв в драме Михаила Калика «Колыбельная». Ее роли в комедиях «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» сделали ее любимицей публики. Фраза актрисы «Не виноватая я! Он сам пришел!» стала культовой и до сих пор вызывает у зрителей смех.