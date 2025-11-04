Роскошный дом за скандальное интервью? Как Пугачева купила особняк в Болгарии

Имя Аллы Пугачевой вновь оказалось на первых страницах российской прессы: поводом стало крупное приобретение Примадонны и ее супруга Максима Галкина* за рубежом. Звездная пара купила строящийся особняк в престижном пригороде Софии в Болгарии. Это заставило и поклонников певицы, и ее хейтеров в очередной раз задаться вопросом: откуда у артистов, заявивших о своем отъезде из России «с пустыми карманами», берутся такие средства?

Убежище за миллионы рублей По информации Telegram-канала Mash, 76-летняя Пугачева и 49-летний Галкин* инвестировали в строящееся роскошное жилье 530 тысяч евро — больше 49 миллионов рублей. Недвижимость, которую присмотрели супруги, расположена в закрытом охраняемом комплексе. Это не просто дом, а целый особняк площадью 230 квадратных метров, входящий в оснащенный множеством камер эксклюзивный поселок, где всего 45 владений, каждое из которых скрыто за высоким забором. Такой выбор говорит о стремлении знаменитостей к максимальному уединению и защите от любопытных глаз. Интересно, что строительство еще в самом разгаре и лично ознакомиться с покупкой артисты смогут только весной 2026 года, на которую у комика запланировал концерт в столице Болгарии.

Фото: РИА «Новости»

Накопления или проплаченное интервью? Дорогостоящая покупка вызвала бурную реакцию в Сети и разделила публику на два лагеря. Одна часть интернет-пользователей склонилась к версии о том, что источник миллионов, которые так легко тратит Примадонна, связан с западным финансированием. Люди напрямую связали приобретение с недавним резонансным интервью Пугачевой, в котором она не только говорила о личной жизни и творчестве, но и продвигала вполне определенную гражданскую и политическую позицию.

Фото: РИА «Новости»

По мнению россиян, исполнительнице хита «Миллион алых роз» хорошо заплатили за критику, прозвучавшую в адрес российской власти. И покупка виллы стала материальным доказательством ее ангажированности. «Алла прочитала западную методичку и теперь шикует — это деньги Ходорковского*»; «Вывести такую сумму из России она не смогла бы. Значит, ее финансируют за бугром», «Она же говорила, что уехала из России с пустыми карманами», — такие комментарии появляются на просторах Сети. Другая часть россиян полагает, что все гораздо проще: для звезд такого масштаба, как Пугачева и Галкин*, сумма в 49 миллионов рублей не является запредельной. К этой же мысли склоняется и продюсер Павел Рудченко. В беседе с сайтом «Страсти» он отметил, что накоплений у супругов хватит на безбедную жизнь не только им, но и последующим поколениям.

Не думаю, что им что-то удалось продать. Скорее всего, это сбережения прошлых лет. То, что они заработали в России, на российских гражданах. Много денег выведено на заграничные счета, поэтому должно и детям, и внукам хватить. Там баснословные сбережения. Павел Рудченко продюсер

Что на самом деле стоит за покупкой дома в Болгарии Помимо финансового вопроса, приобретение недвижимости в пригороде Софии породило разговоры и о дальнейших планах Аллы Борисовны. Поклонники строят догадки: возможно, певице наскучила размеренная жизнь на Кипре, где пара проживала ранее. А может, Пугачева готовит себе тихую гавань для спокойной старости. Поговаривают даже об ухудшении состояния здоровья знаменитости: мол, артистка хочет остаться в памяти поклонников яркой и активной, поэтому намерена провести оставшиеся годы в уединенном месте. «Алла дала прощальное интервью, и больше мы ее не увидим», — предположили в комментариях в Сети. *Признаны иноагентами в России.