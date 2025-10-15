Миллионы от Ходорковского и британский след. Бородин проверит «заказное» интервью Пугачевой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил RT , что его организация «проводит проверку» в отношении певицы Аллы Пугачевой. По его словам, у него якобы есть основания полагать, что артистка «имеет связь с иностранными спецслужбами».

Бородин допустил, что последнее интервью артистки «могло быть организовано спецслужбами Великобритании» и что певица «получила за него около двух миллионов долларов от Михаила Ходорковского*».

Он также напомнил, что его организация неоднократно направляла обращения о признании Пугачевой иностранным агентом и возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма. По словам Бородина, «законы есть, но, видимо, не хватает политической воли».

Интерес Бородина вызвало опубликованное на YouTube трехчасовое интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой*, где она впервые за долгое время подробно рассказала о своем отъезде из России, отношении к власти и личных потерях.

Также в беседе прозвучал редкий для последних лет музыкальный момент: во время прогулки по побережью Рижского залива Пугачева* исполнила напев «Ой, мороз, мороз» по просьбе туриста, признавшись, что не пела вживую пять лет. В финале она поблагодарила поклонников за поддержку и призвала «стремиться к хорошему, доброму и красивому».

Бородин в последние годы активно комментирует деятельность артистов, журналистов и общественных деятелей, чьи взгляды он считает «вредными для страны». Ранее общественник призвал отменить концерты группы «Ленинград» из-за якобы отказа Шнурова перечислить деньги на нужды военных. Певец же признался, что лично знает многих бойцов СВО, которые «ничего не слышали» про Бородина и передал ему нецензурный ответ от военнослужащих.

* Екатерина Гордеева, Михаил Ходорковский — признаны Минюстом России иноагентами.