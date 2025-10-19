«Никаких претензий». Киркоров высказался после скандального интервью Пугачевой

Филипп Киркоров впервые высказался об Алле Пугачевой после ее скандального интервью . В Государственном Кремлевском дворце, где проходил день рождения «МУЗ-ТВ», Филипп Киркоров сказал, что не держит зла на свою бывшую жену. Он также выразил благодарность за время, которое они провели вместе.

«Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий вообще. Для меня это счастливый период жизни, я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня. Великая певица нашего времени», — процитировал его Super.ru.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что его организация проводит проверку в отношении певицы Пугачевой. Бородин предположил, что последнее интервью певицы могло быть организовано британскими спецслужбами. По его словам, артистка получила за него около двух миллионов долларов от Михаила Ходорковского*.

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов, в свою очередь, отметил, что популярных людей, которые становятся предателями родины, необходимо останавливать. Он отметил, что Пугачева продолжает являться гражданкой России, но выступает с антироссийскими высказываниями.

Ранее стало известно, что Пугачева кочует по заграницам, но пенсию продолжает исправно получать в России.

* Михаил Ходорковский — признан Минюстом России иноагентом.