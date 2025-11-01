Сказка о бедной артистке. Как Пугачева и Галкин за полмиллиона евро купили себе «скромную» старость

Пугачева и Галкин купили виллу в Болгарии за 49 млн рублей

Пустые карманы Аллы Пугачевой оказались на удивление вместительными. Пока россиянам скармливают сказку о бедной артистке, уехавшей с одним лишь гордым видом, Примадонна и ее супруг-юморист по-тихому выложили полмиллиона евро за элитную виллу под Софией. Кажется, прощальное интервью певицы оказалось не лебединой песней, а выгодным контрактом на обеспеченную старость.

Для проведения сделки Галкину* и Пугачевой пришлось открыть в Болгарию компанию и банковский счет. Сделка прошла инкогнито без личного присутствия звезд. Дом будет оформлен на физическое лицо, а земля — на компанию. Болгарские власти потребовали доказательства легальности денег, в том числе налоговые декларации.

Точная стоимость приобретенной звездами недвижимости составила 530 тысяч евро (49 миллионов рублей). По данным Telegram-канала Mash , особняк находится в пригороде Софии в закрытой дачной зоне.

Вилла находится на этапе строительства в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата.

Там в основном расположены виллы для богатых: все дома находятся под наблюдением и охраной, каждый — за высоким забором. В комплексе всего 45 домов, из которых готовы уже 20. Площадь купленной Пугачевой виллы около 230 квадратных метров с двором в 220 квадратов. До столицы — всего 10 минут.

Откуда у Пугачевой столько денег?

Пользователи Сети предположили, что Пугачева потратила на элитную недвижимость деньги, заработанные на недавнем интервью, в котором оскорбила россиян и представителей российской власти. Комментарии опубликовал NEWS.ru.

«Бабуля точно не на пенсию живет. Откуда у нее за границей миллионы взялись? Она же говорила, что уехала из России с пустыми карманами», — написал один из читателей.