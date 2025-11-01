Сказка о бедной артистке. Как Пугачева и Галкин за полмиллиона евро купили себе «скромную» старость

Пугачева и Галкин купили виллу в Болгарии за 49 млн рублей

Anatoly Lomohov/Russian Look
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Пустые карманы Аллы Пугачевой оказались на удивление вместительными. Пока россиянам скармливают сказку о бедной артистке, уехавшей с одним лишь гордым видом, Примадонна и ее супруг-юморист по-тихому выложили полмиллиона евро за элитную виллу под Софией. Кажется, прощальное интервью певицы оказалось не лебединой песней, а выгодным контрактом на обеспеченную старость.

Элитная недвижимость

Точная стоимость приобретенной звездами недвижимости составила 530 тысяч евро (49 миллионов рублей). По данным Telegram-канала Mash, особняк находится в пригороде Софии в закрытой дачной зоне.

Для проведения сделки Галкину* и Пугачевой пришлось открыть в Болгарию компанию и банковский счет. Сделка прошла инкогнито без личного присутствия звезд. Дом будет оформлен на физическое лицо, а земля — на компанию. Болгарские власти потребовали доказательства легальности денег, в том числе налоговые декларации.

Genrietta Peryan/Global Look Press
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вилла находится на этапе строительства в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата.

Там в основном расположены виллы для богатых: все дома находятся под наблюдением и охраной, каждый — за высоким забором. В комплексе всего 45 домов, из которых готовы уже 20. Площадь купленной Пугачевой виллы около 230 квадратных метров с двором в 220 квадратов. До столицы — всего 10 минут.

Откуда у Пугачевой столько денег?

Пользователи Сети предположили, что Пугачева потратила на элитную недвижимость деньги, заработанные на недавнем интервью, в котором оскорбила россиян и представителей российской власти. Комментарии опубликовал NEWS.ru.

«Бабуля точно не на пенсию живет. Откуда у нее за границей миллионы взялись? Она же говорила, что уехала из России с пустыми карманами», — написал один из читателей.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

«Пусть после этого не врет, что ее никто не финансирует. Вывести такую сумму из России она бы не смогла. Значит, заплатили за скандальное интервью за бугром. Вопрос — кто?» — отметил другой.

«Алла дала прощальное интервью и больше мы ее не увидим. А заработанных денег ей хватит, чтобы больше не петь и не работать», — подвел итог еще один пользователь.

Комментаторы предположили, что Пугачева готовит «тихую гавань», чтобы провести там остаток дней.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что для Пугачевой 49 миллионов рублей — небольшие деньги, за годы работы в России они накопили огромное состояние. По его словам, их денег хватит и на детей, и на внуков. К тому же Галкин* и Пугачева зарабатывают до сих пор.

