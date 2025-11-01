Сказка о бедной артистке. Как Пугачева и Галкин за полмиллиона евро купили себе «скромную» старость
Пугачева и Галкин купили виллу в Болгарии за 49 млн рублей
Пустые карманы Аллы Пугачевой оказались на удивление вместительными. Пока россиянам скармливают сказку о бедной артистке, уехавшей с одним лишь гордым видом, Примадонна и ее супруг-юморист по-тихому выложили полмиллиона евро за элитную виллу под Софией. Кажется, прощальное интервью певицы оказалось не лебединой песней, а выгодным контрактом на обеспеченную старость.
Элитная недвижимость
Точная стоимость приобретенной звездами недвижимости составила 530 тысяч евро (49 миллионов рублей). По данным Telegram-канала Mash, особняк находится в пригороде Софии в закрытой дачной зоне.
Для проведения сделки Галкину* и Пугачевой пришлось открыть в Болгарию компанию и банковский счет. Сделка прошла инкогнито без личного присутствия звезд. Дом будет оформлен на физическое лицо, а земля — на компанию. Болгарские власти потребовали доказательства легальности денег, в том числе налоговые декларации.
Вилла находится на этапе строительства в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата.
Там в основном расположены виллы для богатых: все дома находятся под наблюдением и охраной, каждый — за высоким забором. В комплексе всего 45 домов, из которых готовы уже 20. Площадь купленной Пугачевой виллы около 230 квадратных метров с двором в 220 квадратов. До столицы — всего 10 минут.
Откуда у Пугачевой столько денег?
Пользователи Сети предположили, что Пугачева потратила на элитную недвижимость деньги, заработанные на недавнем интервью, в котором оскорбила россиян и представителей российской власти. Комментарии опубликовал NEWS.ru.
«Бабуля точно не на пенсию живет. Откуда у нее за границей миллионы взялись? Она же говорила, что уехала из России с пустыми карманами», — написал один из читателей.
«Пусть после этого не врет, что ее никто не финансирует. Вывести такую сумму из России она бы не смогла. Значит, заплатили за скандальное интервью за бугром. Вопрос — кто?» — отметил другой.
«Алла дала прощальное интервью и больше мы ее не увидим. А заработанных денег ей хватит, чтобы больше не петь и не работать», — подвел итог еще один пользователь.
Комментаторы предположили, что Пугачева готовит «тихую гавань», чтобы провести там остаток дней.
Продюсер Павел Рудченко заявил, что для Пугачевой 49 миллионов рублей — небольшие деньги, за годы работы в России они накопили огромное состояние. По его словам, их денег хватит и на детей, и на внуков. К тому же Галкин* и Пугачева зарабатывают до сих пор.