Подмял весь «Вашингтон Капитэлз». Как хоккеист Овечкин заставил говорить о себе всю Америку?

Российскому хоккеисту Александру Овечкину 17 сентября исполняется 40 лет. Он начал спортивную карьеру в «Динамо», но судьба закинула его далеко от родины — в Соединенные Штаты. Когда Овечкин дебютировал на льду и как покорил сердце не только соотечественников, но и американцев — в материале 360.ru.

Детство Александра Овечкина: хоккея могло бы и не быть Александр Михайлович Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной. Отец Михаил Викторович был футболистом и выступал за московское «Динамо». У будущей звезды были старшие братья: 13-летний Михаил и 15-летний Сергей. Интерес к спорту проявился с раннего детства: однажды двухлетний Саша увидел в витрине хоккейную форму и устроил такую истерику, что ее ему пришлось купить. Отец говорил, что его ребенок впервые посмотрел игру «Динамо» по телевизору и уже не смог оторваться. В восемь лет Сергей привел Александра в хоккейную секцию. Родители были против из-за травмоопасности. Кроме того, из-за занятости они не могли часто отводить младшего сына на каток. Тогда Овечкин бросил хоккей. Вернуть Александра в спорт уговорили его тренер, который рассмотрел в мальчике талант, и брат Сергей, видевший любовь брата к хоккею.

Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Когда Саше было 10, Сергей погиб в ДТП. Овечкин тяжело переживал смерть брата. «Это было трудно, я плакал… Сидел на лавке и рыдал. Но подошел мой тренер и сказал: „Окей, иди играть. Твоя смена“. Я играл, а слезы бежали по лицу», — рассказал Овечкин. Будучи взрослым, Александр набил татуировку «Сергей, ты всегда в моем сердце» на английском и назвал первенца Сергеем. Спортивная карьера Александра Овечкина в России После первых успехов Александр перешел в хоккейную школу при московском «Динамо». В 12 лет побил свой первый в спортивной карьере рекорд: он забил 59 шайб в чемпионате Москвы, обогнав Павла Буре с 56 голами. В 2000 году 16-летнего Овечкина вывели во взрослый состав команды «Динамо» — единственный клуб, за который он выступал на родине. Дебют случился в 2001-м. В первом сезоне он сыграл в 22 матчах и забросил две шайбы, отдал две голевые передачи и появился в трех играх плей-офф.

Фото: РИА «Новости»

Спортсмен отлично выступил в последующих трех сезонах. К талантливому хоккеисту начали присматриваться иностранные клубы. В 2003 году на Драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» хотела заполучить Овечкина. Однако Александру тогда было всего 18 и сделка не состоялась.

Интересно Драфт НХЛ — это ежегодное мероприятие НХЛ, когда права на молодых хоккеистов передают профессиональным клубам Лиги. Драфт НХЛ — это ежегодное мероприятие НХЛ, когда права на молодых хоккеистов передают профессиональным клубам Лиги.

В 2004 году на Драфте его снова выбрал, но уже клуб «Вашингтон Капитэлз». По причине локаута, когда из-за недоговоренности профсоюзов игроков и руководства лиги сезон не играли, он остался в «Динамо». Следующий 2005 год «Динамо» впервые за пять лет стал чемпионом страны, в плей-офф Александр сыграл все 10 матчей и набрал больше очков, чем в предыдущем сезоне, несмотря на травму плеча. Также он получил серебро молодежного чемпионата и бронзу взрослого. Уже после переезда за океан Овечкин выступал за сборную России на международных соревнованиях. Он был на Олимпиаде в Турине в 2006-м, затем в Ванкувере в 2010-м и в Сочи в 2014-м. В 2008 и 2012 годах Овечкин помог сборной стать чемпионом мира, а в 2014-м достиг этой же высоты, но уже в качестве капитана.

Фото: РИА «Новости»

Карьера в НХЛ Как россиянин попал в НХЛ: «дело Овечкина» В 2005 году закончился контракт Овечкина с «Динамо». Клуб рассчитывал на продление договора, чтобы в случае переезда игрока в НХЛ в состав «Вашингтона» он мог рассчитывать на компенсацию. Однако омский «Авангард» предложил Александру 1,8 миллиона долларов за сезон, что было намного выгоднее «Динамо». Овечкин подписал предварительный контракт с омичами. Чтобы оставить за собой права на игрока, «Динамо» тоже подписал предварительный контракт с хоккеистом. Спор между клубами зашел в тупик. «Авангард» был согласен отпустить Овечкина в НХЛ без отступных, а «Динамо» требовало у «Вашингтона» два миллиона долларов. Сам спортсмен заявил, что у «Динамо» есть перед ним есть задолженности по зарплате.

Фото: Roy K. Miller/Icon Sportswire / www.globallookpress.com

Спор решали в арбитражном суде, а в СМИ его назвали «делом Овечкина». Перед заседанием Александр заявил, что собирается переехать в США и выступать за «Вашингтон». Тогда «Авангард» отказался от борьбы за хоккеиста и перестал представлять свои интересы в суде. В итоге судья отдал все права на игрока «Динамо». Уже после дебюта Овечкина за океаном российский клуб пытался предъявлять претензии американцам, но суд Вашингтона признал доводы москвичей несостоятельными. Лучший новичок лиги 2005 года и соперничество с Кросби Всю команду «Вашингтона» перестроили под Александра. До этого подобных высот из россиян достигал только Илья Ковальчук. Овечкин дебютировал в октябре 2005 года. Первую шайбу он посвятил погибшему Сергею, а вторую — родителям. В тот раз впервые на лед НХЛ вышел и главный соперник Александра за звание лучшего новичка лиги — канадец Сидни Кросби. В итоге российский хоккеист смог его опередить и получить награду «Колдер Трофи».

Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Несколько лет Кросби и Овечкина называли игроками нового поколения НХЛ. Их противостояние превратилось в одну их постоянных тем журналистов. Сначала они стали лидерами своих клубов, потом — капитанами. За следующие 18 лет у Овечкина случались взлеты и падения: он был самым результативным игроком и в то же время несколько сезонов испытывал снайперские кризисы. Перелом без гипса и костылей В сезоне 2024–2025 годов спортсмен во время матча с «Ютой» сломал малоберцовую кость левой ноги, из-за чего он 39 дней был на больничном.

Интересно Овечкин не носил гипс, не пользовался костылями, занимался в зале, через две недели начал легкие тренировки на льду, затем присоединился к команде без контракта. Вернуться в сезон он смог в матче с «Торонто», где оформил гол в пустые ворота. Овечкин не носил гипс, не пользовался костылями, занимался в зале, через две недели начал легкие тренировки на льду, затем присоединился к команде без контракта. Вернуться в сезон он смог в матче с «Торонто», где оформил гол в пустые ворота.

«Он просто хотел преодолеть боль и таким образом восстановиться как можно быстрее», — рассказала супруга хоккеиста Анастасия. Рекорды Александра Овечкина, победа в Кубке Стэнли В апреле 2025 года Овечкин забил 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки. Канадец уже давно отмечал, что у Овечкина есть все шансы его опередить, и в 2022-м он уже в этом не сомневался.

Он пообещал посещать матчи Овечкина при приближении к его снайперскому рекорду, как это делал предыдущий рекордсмен Горди Хоу. «Как всегда говорю, все время, это командный спорт. Без моих мальчишек, без всей организации, без болельщиков, без тренеров, персонала я бы никогда не стоял здесь. И очевидно, никогда бы не прошел Великого. Так что, ребятишки, спасибо большое. Я вас очень люблю», — сказал Овечкин на церемонии чествования лучшего снайпера в истории НХЛ. Другие рекорды Овечкина невозможно перечислить, назовем самые главные: Лучший снайпер по голам в пустые ворота: 65 шайб за карьеру, опередив Уэйна Гретцки;

Рекорд по сезонам с 30+ голами: 19 сезонов, установив новый рекорд НХЛ;

Рекорд по сезонам с 40+ голами: 14 сезонов, обогнав Уэйна Гретцки;

Рекорд по победным голам: 135 шайб, превзойдя достижение Яромира Ягра;

Наибольшее количество голов среди левых нападающих за карьеру: 895;

Наибольшее количество сезонов с 50+ голами. Делит первое место с Уэйном Гретцки и Майком Босси, забросив 50+ шайб девять раз;

Побил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день. Произошло 6 апреля 2025 года, в день установления снайперского рекорда.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним ярким моментом в карьере Овечкина стал Кубок Стэнли, который его команда «Вашингтон Капитэлз» получила в 2018 году. В тот вечер Александр стал первым в истории российским капитаном клуба лиги, которому удалось завоевать этот приз. Прозвище Александра Овечкина Поклонники хоккея называют Овечкина Ови. Изначально так сокращали его фамилию. Официальное прозвище хоккеиста — Alexander The Great, которое болельщики выбрали в 2006 году. Позднее оно превратилось в Great 8, то есть «Великая восьмерка» — номер, под которым играет россиянин.

Фото: РИА «Новости»

Фирменная улыбка Овечкина В 2007 году Александр приобрел всеми узнаваемую щербатую улыбку. В матче против «Атланты» его ударили клюшкой по лицу, и пришлось наложить 14 швов. «На самом деле потерять зуб в результате попадания клюшкой или в драке — это нормальное явление. У меня стоит штифт, и после завершения карьеры я обязательно сделаю себе нормальную, хорошую улыбку», — отметил Овечкин. Какую зарплату получает Овечкин В 2005 году «Вашингтон» заплатил Овечкину за сезон 3,85 миллиона долларов. В 2008-м клуб заключил с ним 13-летний контракт за 124 миллиона долларов. В 2021-м Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» на пять лет на общую сумму 47,5 миллиона долларов. В 2024 году ежегодный доход Овечкина составил 17,5 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes.

Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / www.globallookpress.com

Личная жизнь Александра Овечкина До женитьбы хоккеисту приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой, певицей Жанной Фриске, солисткой Black Eyed Peas Ферги. В 2012 году Овечкин объявил о помолвке с теннисисткой Марией Кириленко, но через два года пара рассталась. В 30 лет россиянин женился на модели Анастасии Шубской. В семье воспитывают сыновей Сергея и Илью. Александр собирает клюшки знаменитостей: у него уже есть автографы Сидни Кросби, Марио Лемье, Здено Хара. Также он увлекается автомобилями и быстрой ездой, любит смотреть футбол и болеет за «Динамо», «Ливерпуль» и «Барселону». Как сейчас живет Александр Овечкин После завершения пятилетнего контракта Овечкин планирует вернуться в Россию и играть за родной «Динамо». Хоккеист ведет соцсети, бизнес, снимается в YouTube-проектах.