Сегодня 04:17 Отвергнутый ВГИКом и закаленный войной. Как Юрий Никулин стал иконой юмора и любимцем миллионов 0 0 0 Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Цирки

Ветераны

Кино

Актеры

Артисты

Юрия Никулина помнят как знаменитого киноактера, клоуна и директора цирка на Цветном бульваре. Мало кто знает, что он отличился при освобождении Ленинграда, а после Великой Отечественной войны провалил вступительные экзамены во ВГИК и ГИТИС. Личная жизнь и творчество артиста — в материале 360.ru.

Никулин-фронтовик Родился 18 декабря 1921 года в городе Демидов в Смоленской области. Через четыре года семья перебралась в Москву. Жили скромно, в коммуналке в Токмаковом переулке. В 17-летнем возрасте сразу после окончания школы Никулин призвался в Красную армию, через два месяца попал на фронт и прошел две войны — сначала советско-финскую, затем Великую Отечественную. Под Сестрорецком, участвуя в протяжке линии связи от батареи до наблюдательного пункта, сильно обморозил ноги. Спасли пограничники, случайно проезжавшие мимо.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда подошло время демобилизоваться, началось наступление гитлеровской Германии. Батарея, в которой служил Никулин, одной из первых вступила в бой и сбила в ночь с 22 на 23 июня самолет над Финским заливом. Будущий артист застал блокадный Ленинград, где жили его родственники по маминой линии. По воспоминаниям Никулина, в городе было страшнее, чем на передовой — холодно и голодно, люди умирали прямо на улице, крысы, регулярные обстрелы. Однажды зашел в гости к тете, отдал все припасы — немного сухого гороха и 50 граммов табака. Через месяц она умерла.

Интересно Юрий Никулин издал автобиографическую книгу «Почти серьезно…» с воспоминаниями о войне. Юрий Никулин издал автобиографическую книгу «Почти серьезно…» с воспоминаниями о войне.

Весной 1943 года уже сержант Никулин заболел воспалением легких и, пока лечился, упустил передислокацию своей части. По пути к новому месту службы получил контузию. Затем еще несколько раз находился на волосок от смерти — то в его блиндаж попал снаряд, то в землянку. После лечения возглавил отделение разведки в 72-м отдельном зенитном дивизионе. Там Никулин впервые отрастил усы.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Победу встретил у латышского села Джуксте. Заняв огневую позицию, солдаты уснули, а утром узнали о капитуляции Германии. За время службы удостоен медалей «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Как Никулин попал в цирк После войны Никулин вернулся в Москву и пытался поступить во ВГИК. Председатель комиссии Сергей Юткевич не разглядел в нем таланта. На театральном факультете ГИТИСа случилось то же самое — комиссия опять не увидела актерских задатков. Так фронтовик попал в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Парню невероятно повезло — он стал ассистентом очень популярного тогда клоуна Карандаша. Михаил Румянцев сам приметил его на лекции в школе-студии и пригласил сотрудничать. Сначала Никулин изображал парня из зала, которого Карандаш учил кататься на лошади, затем отправился с ним на гастроли в Одессу.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Целых 2,5 года Никулин ездил с наставником по стране, набирался опыта и связей. Работать приходилось много, иногда выходило по четыре представления в день. Одновременно с гримированием и игрой на манеже приходилось следить за реквизитом и животными. Дело осложнялось взрывным характером Карандаша, который менял помощников, как перчатки, и не терпел конкуренции. «Михаил Николаевич привык к тому, чтобы инициатива исходила только от него. Он выдумывал десятки отговорок, чтобы отклонить любое наше предложение, говоря, что это еще не то, это нужно еще проверить, это, мол, не смешно или это нам еще рано», — вспоминал Никулин в автобиографии.

Фото: РИА «Новости»

Судьбоносным стало знакомство с клоуном, акробатом-эксцентриком Михаилом Шуйдиным, который тоже помогал знаменитости. В 1950 году Шуйдин ушел от Карандаша из-за рабочего конфликта — тот отказался перевести его со ставки ученика, чтобы повысить зарплату. Никулин уволился из солидарности. Они создали успешный дуэт. Первым номером Никулина и Шуйдина стала клоунада «Наболевший вопрос», затем вышла пантомима «Маленький Пьер» авторства отца Никулина, Владимира, и клоунада «Сценка на лошади».

Фото: Nadir Muratov/ Russian Look / www.globallookpress.com

Герой Никулина — флегматичный Юрик, наивный меланхолик. Шуйдин играл задиру, мастера на все руки и рубаху-парня. В жизни характеры артистов тоже отличались, поэтому они смотрелись на сцене органично. Дуэт много гастролировал, в том числе за границей — в Великобритании, Франции, Бразилии, Польше и других странах. Никулин и Шуйдин выступали почти до самой смерти второго в 1983 году. Карандаш не простил бывшим ученикам успеха. С самого начала он критиковал номера дуэта, называл ремесленничеством и примитивом. Однажды Никулин не выдержал и погнался за ним с топором, который использовал как реквизит.

Никулин перестал выступать лишь в 60 лет, стал главным режиссером цирка на Цветном бульваре, затем директором и художественным руководителем. В каких фильмах снялся Никулин Мечту об актерстве он реализовал в кино. Первой ролью Никулина в 1958 году стал пиротехник в фильме «Девушка с гитарой». Через год он сыграл Альберта Клячкина в «Неподдающихся», затем Прошу в «Яше Топоркове».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Наконец, появился любимый отечественной публикой Балбес. Этого персонажа Никулин изобразил в комедиях «Пес Барбос и необычный кросс», «Совершенно серьезно», «Самогонщики», «Дайте жалобную книгу», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Сказки русского леса», «Кавказская пленница», «Семь стариков и одна девушка». Успешными стали роли Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке», дворника Тихона в «12 стульях», Николая Мячикова в «Стариках-разбойниках». Конечно, от амплуа клоуна уйти не удалось — артиста цирка Никулин сыграл в фильмах «Не хочу быть взрослым», «Клоуны и дети», «Приключения Травки» и «Мы идем в цирк». На фоне почти 50 картин Никулина выделяются драматические роли в фильмах «Ко мне, Мухтар!» о младшем лейтенанта Глазычеве и служебной овчарке и «Чучело», где Никулин сыграл дедушку затравленной одноклассниками Лены Бессольцевой в исполнении Кристины Орбакайте.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Никулин не отказывался от ролей на телевидении, например, в «Ералаше» и «Большом „Фитиле“». В последние годы внезапно стал вирусным выпуск «Белого попугая» 1995 года с его участием о перепалке Михаила Боярского и Леонида Якубовича. После 1970-х годов Никулин стал сниматься все реже, сосредоточившись на административной работе в цирке. В 90-х годах он исполнил последнюю роль — рассказчика в приключенческом фильме «Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков». Жена Никулина С Татьяной Покровской на восемь лет младше себя артист познакомился в декабре 1949 года, когда работал у Карандаша. Девушка училась в Тимирязевской академии и занималась конным спортом. В конюшне при академии жила карликовая лошадь по кличке Лапоть, которая приглянулась Румянцеву для номера с Никулиным. Двух студенток он пригласил на представление и познакомил со своим ассистентом. На глазах у Покровской Никулин попал под копыта. Лошадь потоптала его настолько сильно, что артист потерял сознание. Девушка чувствовала себя виноватой и навещала его в больнице, а через полгода приняла предложение руки и сердца.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1956 году у них родился сын Максим. Он окончил журфак МГУ, но после смерти отца в 1997 года возглавил цирк на Цветном бульваре. Старшая внучка Никулина стала нейрохирургом и переехала к мужу в Мюнхен, младшая выучилась на продюсера и поступила на работу в зарубежный отдел цирка. Внук, получив образование театроведа-менеджера, тоже присоединился к семейному предприятию в качестве руководителя отдела рекламы, PR-службы и спецпроектов. Никулин умер 21 августа 1997 года на 76-м году от последствий операции на сердце. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.