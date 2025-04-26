26 апреля 2025 15:14 Из воробушка в лебедушку. Невзлюбившая невестку Королева теперь тратит на нее миллионы 0 0 0 Фото: Соцсети Мелиссы Глушко Знаменитости

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Поначалу роман единственного сына Наташи Королевой и Тарзана со стриптизершей Мелиссой Фокс вызывал у публики лишь насмешки. Даже родители молодого человека прямо называли девушку очередным увлечением сына. Но спустя несколько лет пара сыграла свадьбу. На что пошла избранница Архипа Глушко ради этого брака и как сумела найти подход к звездной свекрови — в материале 360.ru.

Как познакомились Мелисса Фокс и Архип Глушко Будущие супруги познакомились в 2020 году, когда Архипу было 19 лет, а приехавшей покорять столицу из Кемеровской области Мелиссе (настоящее имя — Анна) — 22 года. Их первая встреча произошла не в стриптиз-клубе, как посмеивались хейтеры, а на вечеринке у общих знакомых в Москве. Впрочем, девушка не скрывала, что зарабатывает на жизнь танцами на пилоне. Тогда сын Королевой страдал от неразделенной любви, и между ним и эффектной танцовщицей были исключительно дружеские отношения. Но вскоре юноша понял, что испытывает к новой приятельнице романтические чувства, и позвал ее знакомиться с родителями.

Фото: соцсети Мелиссы Глушко

Первое время Королева и Тарзан были в недоумении от выбора сына. Открытого недовольства они не высказывали, но регулярно отрицали появлявшиеся в прессе слухи о приближающейся свадьбе. А отец молодого человека в беседе с Пятым каналом и вовсе назвал Мелиссу лишь очередным увлечением сына, которых у него будет еще много. Несмотря на это, знаменитые родители старались проявлять мудрость и позволили девушке переехать к ним в загородный дом. Долго совместная жизнь семейства не продлилась — и Архип и его избранница съехали на съемную квартиру. Но даже бытовые сложности не повлияли на их чувства. Спустя некоторое время юноша улетел в Японию на краткосрочное обучение. Тут же появились слухи, что поездку организовала Королева, надеясь, что на расстоянии ее наследник позабудет о стриптизерше. Однако вышло наоборот — вернувшись в Россию, Глушко-младший тут же отправился к Мелиссе. А вскоре стало известно о помолвке влюбленных.

Свадьба Архипа Глушко и Мелиссы Фокс

Пышную свадьбу сыграли в 2024 году, причем торжество оплатили Королева и Тарзан. К тому моменту родители Архипа уже смирились с его выбором и даже полюбили невестку. К тому же ради их сына она полностью изменила свою жизнь: отказалась от танцев на шесте, освоила профессию визажиста и даже перестала красить волосы в розовый цвет. Популярную свекровь также восхитили ее навыки хозяйки, рассказала она kp.ru.

Умеет шить, вышивать, готовить. Она приехала из глубинки, а там есть чистота. Чувствовалось, что нет второго дна, хитрости. Что думает, то и говорит. Нет у нее лукавства. Я очень рада, что Архип нашел свою судьбу. Наташа Королева

Что случилось с челюстью у невестки Наташи Королевой Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» настолько прониклась к новоиспеченной супруге Архипа, что решила взять ее под свое крыло и помочь решить давнюю проблему со здоровьем. Еще в детстве из-за сильного удара челюсть Мелиссы сместилась, что привело к серьезным сложностям с прикусом. Это влияло и на внешний вид, и на речь, и на самочувствие девушки.

Фото: соцсети Мелиссы Глушко

Исправить изъян можно было только путем дорогостоящих операций, и Королева вызвалась их оплатить. Хирургическое вмешательство провели в Москве. Мелиссе срезали и заново поставили верхнюю челюсть, а нижнюю нарастили с помощью костного материала с ее же собственной ноги. Столь сложные манипуляции вместе с последующим лечением обошлись в пять миллионов рублей, но певице ничего не жалко для членов семьи. «Из воробушка она у нас превратилась в лебедушку. Чуть-чуть челюсть подправим — и вообще красавица будет», — рассказала Наташа Королева в эфире передачи «Звезды сошлись».