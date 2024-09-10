Тарзан признался, что они с Королевой не были рады женитьбе сына на стриптизирше

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, женился 21 августа. Супруг певицы признался в шоу канала НТВ «Ты не поверишь!», что сначала они не были рады свадьбе сына со стриптизершей.

Избранницей Архипа оказалась танцовщица на шесте Мелисса Фокс (настоящее имя — Анна Волынкина). Они познакомились четыре года назад в одном из ночных клубов столицы. Отношения настолько стремительно развивались, что уже после первого свидания девушка переехала жить в особняк артистки в подмосковном поселке Крекшино.

Звездная пара этому не обрадовалась.

«Когда они встретились, никто, я не буду скрывать, этому не был рад сильно. Как-то мы не были к этому готовы абсолютно», — заявил Глушко.

Позже супруги отселили влюбленных, сняв им скромную квартиру в одном из спальных районов Москвы, причем не спешили помогать.

Тарзан отметил, что за четыре года молодые люди «хлебанули», но не разбежались, хотя некоторые и в браке столько не живут. По его словам, они прошли на проверку на стойкость чувств, поэтому они с Королевой смирились с выбором сына и даже предложили паре сыграть свадьбу 21 августа. Тарзан пояснил, что они с певицей сами расписались в этот день в 2003 году.