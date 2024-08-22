«Быть внукам». Королева и Тарзан женили сына на бывшей стриптизерше

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип отметил свадьбу с возлюбленной Мелиссой. В своем аккаунте в Instagram* певица разместила видеоролик с торжества.

«Двадцать первого августа, 21 год назад, Серега, мы с тобой в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге психанули. Я считаю, что дата хорошая, передаем ее молодым», — сказала Королева на видео.

Затем на кадрах появились жених и невеста. Гости кричали молодым «горько!» Артистка поздравила сына и невестку. К поздравлениям присоединились и поклонники в комментариях под постом. Некоторые заметили, что Архип сильно похож на композитора Игоря Николаева.

«Быть внукам», «Поздравляем молодых и маму с папой! Пусть в семье всегда будет любовь и мир», «Счастья молодым, браво родителям», — написали пользователи.

Не обошлось и без критики: подписчиков изумили наряды Королевой и Тарзана.

«Еще бы в пижаме пришел», «Тарзан на свадьбу единственного сына не мог прилично одеться? Вырядился как китайский клоун», — отметили хейтеры.

Архип и Мелисса познакомились в стриптиз-клубе, в котором она танцевала. По словам Королевой, сын в то время переживал расставание с первой любовью, но не смог не помочь девушке. Певица уточнила, что Мелиссу тогда уволили с работы, и ей негде было жить.

Недавно певица Жасмин женила сына Михаила Семендуева. Свадьба наследника обошлась исполнительнице более чем в 10 миллионов рублей.

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