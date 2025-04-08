Невестка Наташи Королевой показала лицо после второй операции на челюсти

Невестка Наташи Королевой Анна Валынкина, известная как Мелисса Фокс, перенесла очередную серьезную операцию на челюсти. Видео из кабинета стоматолога она выложила в соцсетях.

На кадрах девушка показала себя после хирургического вмешательства, ее губы припухли.

Невестка артистки получила травму челюсти еще в детстве, когда неудачно упала. После этого и появилась проблема с зубами, но у ее родителей не было денег на операцию, чтобы исправить прикус дочери.

Королева помогает невестке оплачивать дорогостоящие операции, а также морально поддерживает. Певица рассказала журналистам, что по оценкам врачей такое лечение может обойтись в 10 миллионов рублей. Оно не только дорогое, но и очень сложное, так как случай у ее невестки неординарный.

Мелиссе предстоит пережить целую серию операций, в ходе которых хирурги используют ее собственную малоберцовую кость с ноги длиной 18-20 сантиметров. После детской травмы челюсть девушки начала неправильно формироваться. Она росла не прямо, а наверх.

Ранее пластический хирург Денис Агапов заявил, что Наташа Королева ухаживает за своей внешностью, посещая косметолога.Никаких пластических операций на своем лице она не делала.

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