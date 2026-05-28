Сегодня 03:51 Из солдат — в режиссеры. Глеб Калюжный решил снять фильм: что известно о его дебюте Кинокритик Угольников: успех Калюжного как режиссера будет зависеть от команды 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Шоу-бизнес

Знаменитости

Сериалы

Кино

Режиссер

Фильмы

Музыка

Интервью

Армия

Актеры

Литература

Образование

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии с большими творческими планами: он хочет снять фильм. 360.ru разобрался, каковы шансы 27-летней знаменитости на удачный режиссерский дебют.

Пришел в профессию случайно

Глеб Калюжный не собирался становиться актером — он окончил колледж по специальности «автомеханик». В 2013 году, когда ему было всего 15 лет, режиссер Андрей Зайцев нашел его во «ВКонтакте». Ему просто понравилась страничка парня. Так что на главную роль в фильме «14+» Глеб попал буквально с улицы. Понимая, что ему дали карт-бланш, парень решил во что бы то ни стало оправдать оказанное доверие. «Я не хотел никого подвести — и, наверное, себя в первую очередь. Отовсюду, откуда можно, доставал знания, искал литературу, смотрел за техникой коллег», — рассказывал он «Мелу» в 2025 году. Зрителям понравился трогательно влюбленный и решительный старшеклассник Леша в исполнении Калюжного. Картина взяла главный приз на Берлинском кинофестивале и победила на кинопремии «Жорж» в номинации «Российский эксклюзив года». Старт актерской карьеры Глеба оказался удачным, и его стали звать на кастинги. Фильмография Калюжного стремительно пополнялась. Самые известные проекты с его участием — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Малыш».

«Выкладываюсь на тысячу процентов»

Молодой актер не уставал учиться у опытных коллег, работать над собой. И все равно признавался, что ему знаком синдром самозванца: даже после успешных ролей ему иногда отказывали на пробах из-за отсутствия профильного образования. В конце концов Калюжный решил получить очное актерское образование. В каком именно учебном заведении, он журналистам не уточнил, но ранее делился планами окончить ГИТИС или ВГИК.

Любое мастерство — это часы, помноженные на усилия. Я читал много литературы, нарабатывал какие-то навыки по ходу дела. <…> Я всегда выкладываюсь на тысячу процентов из ста. Других вариантов нет. <…> Неважно, какая у тебя роль, — важно, как ты ее сыграешь, и это как-то вдохновляет. Глеб Калюжный

Кинокритик и продюсер Сергей Сычев в беседе с 360.ru отметил, что с начала карьеры Калюжный очень вырос как актер. «Он замечательный артист и <…> прошел большой путь. Были у него очень рискованные и интересные проекты», — подчеркнул эксперт. Глеб Калюжный советует актерам-новичкам «много смотреть, еще больше читать», не бояться закрытых дверей и верить в себя. Этими же принципами, видимо, руководствуется он сам. А теперь актер готов покорить следующую вершину. Успев к 27 годам засветиться более чем в 50 фильмах и сериалах, он решил попробовать свои силы по другую сторону камеры.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как сообщил директор артиста Григорий Сухов, фильм, который планирует снять Калюжный, будет о парне, который, вернувшись из армии, собирает музыкальную группу. Название будет емким и вдохновляющим — «За мечтой». Похоже, Калюжный разумно решил делать кино о том, в чем хорошо разбирается, — он не только сам недавно окончил срочную службу, но и пишет и исполняет музыку — в основном хип-хоп, рэп и R&B — и уже выпустил более 12 альбомов. Глеб даже создал саундтреки и каверы к некоторым из фильмов, в которых снимался. «В душе я рэпер, музыкант до мозга костей, просто не могу не писать музыку», — заявлял Калюжный журналистам. Он отмечал также, что «всегда совмещал музыку и кино».

От чего зависит судьба фильма?

С учетом трудоспособности Глеба Калюжного его режиссерский дебют вполне может оказаться успешным. Правда, кинокритики, с которыми побеседовал 360.ru, не спешат делать прогнозы. «Не знаю, какие у него режиссерские способности — пусть снимает, тогда и будет понятно. Посмотрим, оценим. Как у актера у него данные есть», — подчеркнул Сычев. Кинокритик Сергей Угольников оценил стремление актера отразить в картине личный опыт и добавил, что успех во многом зависит от того, с кем Калюжному придется работать. «Он же не может сейчас ничего предсказать: какими у него будут команда, продюсер, второй режиссер, актеры, кто ему будет помогать, писать сценарий. <…> Но он хотя бы знает, как в армии служат. Бывают же люди, которые снимают то, в чем не понимают вообще ничего», — рассудил Угольников.

Фото: РИА «Новости»

По его мнению, попробовав себя в роли режиссера, Калюжный в целом ничего не потеряет — во всяком случае ему «будет что вспомнить», так что «пусть дерзает». Кинокритик считает, что актеру неплохо было бы подучиться, поснимать этюды, прежде чем приниматься за масштабный проект. Кстати, в еще одном интервью 2025 года, для ТАСС, Глеб Калюжный отмечал, что обучается и на режиссера (учебное заведение также не назвал). Впрочем, он уже привык учиться всему прямо на съемочной площадке.

Практиковаться необходимо всегда — как в кадре, так и за ним. Я продолжаю постоянно учиться. У партнеров по съемочной площадке, у членов съемочной группы, у себя самого или просто прохожих. Глеб Калюжный

Режиссерская профессия в России в последние годы «постарела»: средний возраст режиссера-дебютанта составляет 35–40 лет. Постановщиков моложе 30 лет — всего 2-3%. Очевидно, что режиссеру, помимо творческого подхода и рвения, необходимы большой жизненный опыт и умение управлять командой. С последним у Глеба Калюжного, кстати, все может пойти не так гладко. В 2025 году он признавался «Мелу», что считает себя интровертом и волнуется, выступая перед большой аудиторией и вступая в коммуникацию со съемочной группой. С другой стороны, актер старается и в этом работать над собой.

Фото: CAP/UFS / www.globallookpress.com

А разносторонность и стремление узнавать новое могут сыграть Калюжному на руку в режиссерском деле. Он рассказывал прессе, что в свободное время любит совершать «действия для расширения границ и кругозора», в том числе читает, смотрит фильмы и сериалы и ходит к психологу. Есть шанс, что широкий кругозор заменит актеру большой жизненный опыт, которым могут похвастаться кинематографисты постарше. А вдохновением ему могут послужить примеры известных актеров, снявших прекрасные фильмы, которые высоко оценили критики и публика. Это Владимир Меньшов («Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»), Никита Михалков («Утомленные солнцем», «12»), Федор Бондарчук с его «9 ротой», «Обитаемым островом» и «Сталинградом» и многие-многие другие.