Сегодня 04:11 Хозяйничает и съезжать не собирается. Долина вернулась в квартиру, проданную мошенникам Адвокат Ерохин: Долина законно живет в проданной мошенникам квартире 0 0 0 Фото: Global Look Press Знаменитости

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Певица Лариса Долина уже вернулась и проводит уроки вокала в своей квартире, которую под давлением продала мошенникам. Сейчас эти апартаменты являются объектом судебного иска, который все еще продолжается, но певица находится в ней абсолютно законно, рассказал aif.ru адвокат Константин Ерохин.

Мошенники и продажа квартиры Мошенники обманули артистку в августе прошлого года. Долина рассказала, что преступники убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Деньги, полученные за продажу недвижимости, она передала женщине-курьеру, которая утверждает, что и сама стала жертвой аферистов. Утром 13 августа к квартире певицы приехали люди, которые назвали себя новыми собственниками и попытались проникнуть в помещение. Охранники сообщили об этом в полицию и заблокировали все выходы из жилого комплекса.

Фото: РИА «Новости»

Суды и угрозы Долина подала заявление в суд с требованием признать сделку недействительной, после чего ей и ее близким стали поступать сообщения с угрозами. В связи с этим певица попросила предоставить ей, дочке и внучке госзащиту.

Фото: Лариса Долина с внучкой / РИА «Новости»

Покупательница жилплощади тоже не сидела сложа руки и подала встречный иск на артистку, требуя выселить из квартиры певицу, ее дочь и внучку. Закон на стороне певицы Несмотря на все перипетии, Долина продолжает жить и работать в этой квартире и, как рассказал адвокат, на совершенно законных основаниях. Это связано с тем, что по факту мошенничества, в результате которого была утрачена недвижимость, возбуждено уголовное дело.

Недвижимость была утрачена в результате определенных незаконных действий. Я бы тоже там жил и никого не пускал, пока уголовное дело не завершится. Константин Ерохин адвокат

Подозрительная покупка При этом он выразил глубокое непонимание, как новые собственники могли приобрести недвижимость, когда ни разу даже ее не видели собственными глазами и не показывались там. Такое поведение, по его мнению, наталкивает на мысль, что покупательница была вовлечена в схему для того, чтобы с ее помощью мошенники могли легализовать сделку. «Два варианта: либо человек был настолько глупый, либо находился „в схеме“. Но такие глупые люди не обладают большими деньгами», — отметил адвокат. Несмотря на эти странности, следствие на данный момент не доказало участие покупательницы в афере, которую провернули мошенники.