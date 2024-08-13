Лариса Долина продала квартиру и перевела мошенникам более 100 миллионов рублей

Shot: певица Долина продала квартиру и отдала мошенникам свыше 100 млн рублей

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Певицу Ларису Долину обманули мошенники. Артистка продала квартиру в Москве и перевела более 100 миллионов рублей аферистам, сообщил Telegram-канал Shot.

Утром 13 августа к квартире 68-летней артистки в Хамовниках приехали пять человек. Они назвали себя новыми собственниками и попытались проникнуть в помещение. Охранники сообщили об этом в полицию и заблокировали все выходы из жилого комплекса.

«Новых владельцев» недвижимости задержали. Их доставили к следователям для выяснения обстоятельств произошедшего и точной суммы сделки. Также правоохранители ищут мошенников, обманувших певицу.

Авторы публикации уточнили, что площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках составляет 236 квадратных метров, а ее примерная стоимость оценивается в 150 миллионов рублей.

Директор артистки Сергей Пудовкин пообещал жесткую реакцию на попытку захвата ее квартиры. Он добавил, что сейчас находится за границей и не может подтвердить попытку захвата квартиры мошенниками.

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