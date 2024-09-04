Ларису Долину потребовали выселить из квартиры через суд
В Хамовнический суд поступил иск о выселении Ларисы Долиной из квартиры
В Хамовнический суд Москвы поступил иск от Полины Лурье с требованием выселить из квартиры певицу Ларису Долину, ее дочь и внучку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Лурье купила квартиру, принадлежавшую Долиной, у мошенников. Сама певица ранее обвинила покупательницу в неосмотрительности, поинтересовавшись, почему Лурье не смутила стоимость жилья. Сделка купли-продажи обошлась в 112 миллионов рублей, что гораздо ниже рыночной цены. Кроме того, Долина попросила суд признать сделку недействительной и вернуть ей деньги.
Как сообщила артистка, мошенники убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Деньги, полученные за продажу недвижимости, она передала женщине-курьеру, которая утверждает, что и сама стала жертвой аферистов.
Ранее адвокат Андрей Некрасов рассказал 360.ru, почему у певицы не получится вернуть квартиру через суд в рамках гражданского процесса.