Сегодня 01:07 Главный матерщинник и дебошир страны. Сергею Шнурову исполнилось 52 года 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com Знаменитости

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Одиозный музыкант Сергей Шнуров празднует 52-летие. За годы своей жизни он успел сменить четырех жен, несколько профессий и стать самым скандальным рокером в России. 360.ru вспомнил провалы и достижения лидера группы «Ленинград».

Биография Шнура Родился 13 апреля 1973 года, коренной петербуржец. После школы поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, но бросил ради Реставрационного лицея. Профессия Шнурова — реставратор произведений из дерева четвертого разряда. После лицея три года учился на философском факультете Религиозно-философского института, потом работал грузчиком, сторожем в детсаду, кузнецом, столяром, стекольщиком, дизайнером, промоушн-директором и ассистентом на съемках видеоклипов.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Шнуров называет себя основателем художественного стиля «брендреализм», при этом сам картины почти не пишет — выступает автором идеи полотен, а не исполнителем. Выставлялся в Московском музее современного искусства и петербургской «Эрарте». Как появилась группа «Ленинград» Музыкой Шнуров занимался с восьмого класса, играл в группах «Алкорепица» и «Ухо Ван Гога». В 1997 году появился «Ленинград». Группа создавалась как клубный питерский арт-проект, шутка, без расчета на большой успех. Первым промоутером стал главный фронтмен группы «АукцЫон» Леонид Федоров.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Журналист и музыкальный критик Максим Семеляк назвал книгу о группе «Музыка для мужика». Россияне полюбили «Ленинград» за простые тексты с матом и выходки солиста. Шнуров напивался до такой степени, что не мог выйти на сцену, на корпоративе в московском клубе Stone недовольные зрители-олигархи даже забросали его едой. На концерте в Нюрнберге в 2002 году пьяный Шнуров «на слабо» выступил абсолютно голым. Один из директоров компании «Корнеон рекордс», которая организовала гастроли, Сергей Воровский заявил, что другие «ленинградцы» сначала были против, но увидели реакцию публики и отыграли в костюме Адама все полтора часа.

«АукцЫон», выступая первым, играл вяло, и публика в фан-зоне исполняла «танец пингвинов» — переступала с ноги на ногу. Резко расколбасить публику мог только эпатаж. Эффект был потрясающий! Я сам сидел в первом ряду — аж обалдел. Сергей Воровский Директор «Корнеон рекордс»

Стриптиз он устраивал и на других концертах, например, в московском «Известия Hall» в 2014 году. За несколько дней до этого оголилась солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, а Шнуров пообещал заняться с ней любовью, если в России запретят мат. В 2003 году во время награждения премией «Муз-ТВ 2003» группа устроила перфоманс — под фонограмму песни WWW музыканты танцевали, Роман Парыгин открывал рот под фонограмму. Шнуров швырнул приз — металлическую тарелку с яблоком — в зал со словами: «Свободу не купишь и не продашь». Запрет группы «Ленинград» Такие выходки нравились зрителям, но выглядели неуместно на телевидении. Первый же клип «Ленинграда» на песню «Я так люблю тебя» отказался брать в ротацию «MTV-Россия», хотя два последующих принял. В 2001 году музыканты крупно оскандалились в эфире программы «Земля-Воздух» на телеканале «ТВ-6». Они спели нецензурные песни, например, «Шоу-бизнес». Это вызвало много хейта.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Группу невзлюбил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Из-за большого количества ненормативной лексики в песнях всего за сутки отменили ноябрьский концерт 2002 года в «Лужниках», затем выступление в ДК имени Горбунова, а после — программу в подольском «Витязе». Не пустили группу и на февральское выступление в «Чартовой дюжине». Спустя восемь лет «Ленинград» все-таки отыграл два аншлаговых концерта в клубе Arena Moscow. Музыканты оделись в стиле советских вокально-инструментальных ансамблей, Шнуров вышел с волосами до плеч, в перламутровой куртке и узких джинсах. Конфликты Шнурова из-за мата Лексика Шнурова не понравилась сотруднице управления Министерства культуры по Южному Федеральному округу. Она написала заявление в полицию, чтобы его оштрафовали за мат на концерте в Ростове-на-Дону. Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей пошел дальше и пожаловался секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Общественники вменили музыканту пропаганду сквернословия, алкоголя и наркотиков и потребовали ужесточить наказание за нарушение закона «О государственном языке Российской Федерации».

Интересно Последователи Церкви летающего Макаронного Монстра в мае 2017 года канонизировали Сергея Шнурова за песню о лапше быстрого приготовления, но через три года лишили этого статуса за вступление в «Партию роста». Последователи Церкви летающего Макаронного Монстра в мае 2017 года канонизировали Сергея Шнурова за песню о лапше быстрого приготовления, но через три года лишили этого статуса за вступление в «Партию роста».

До прокуратуры дошел депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко. Ему не понравился клип на песню «В Питере — пить» из-за пропаганды алкоголизма. Между Шнуровым и Марченко завязалась перепалка в публичном поле. Музыкант припомнил указ Петра I, призывающий пить в волю, пока держат ноги, а депутат назвал Шнурова «плюгавым мужичком с гитарой». В результате прокуратура встала на сторону певца, решив, что клип — сатирический и ничего не нарушает. Отношения Шнурова с властью К запретам в Москве музыкант отнесся спокойно, а вот преследования в родном Санкт-Петербурге тронули его за живое. В песнях Шнуров критиковал губернатора Александра Беглова, высмеивал его реформы и грязь на улицах.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В клипе на песню «Пока так» певец в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб с солистками снялись на фоне переполненных мусорных баков, пожаловались на сосульки и спросили: «А бегловская лопатка? Где она и что гребет?». Вспыхнул скандал. Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев заявил, что переходить на личности неприемлемо. Депутат Госдумы Сергей Боярский проблему с мусором признал, но отругал Шнурова за смешение гимна города с нецензурной бранью. Худрук Александринского театра Валерий Фокин и гендиректор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и Ольга Хомова призвали музыканта соблюдать нормы приличия. Тогда он выпустил новый клип «Покаянная», в котором признался в любви к Беглову и взял на себя вину за все коммунальные проблемы в городе. Губернатор ответил, что не уйдет в отставку, и сделал вид, что творчество «Ленинграда» его не задело.

Пусть пишут и поют, их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может. Хотел бы отметить, что в Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Отношусь с уважением к конструктивной критике, к талантам, но для нашего города [такое] неприемлемо. Александр Беглов Губернатор Санкт-Петербурга

На этом фоне правительство Санкт-Петербурга не согласовало выступление Шнурова на Суперкубке России. Певец заявил, что его концерты в родном городе запретили полностью, хотя других участников «Ленинграда» это заявление удивило — они услышали об отмене впервые. Конфликт Шнурова и Собчак В сентябре 2017 года музыкант анонсировал премьеру нового клипа. Ролик должен был выйти, когда президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на новый срок. В итоге видео на песню «Кандидат» опубликовали 20 октября, когда телеведущая Ксения Собчак заявила о планах участвовать в выборах. В нем показали празднование 1070-летия города Мухино с пьяными полицейскими, шашлыком и «кандидатом в президенты», который убегал от жены, чтобы пригубить. Через пять лет «Ленинград» выпустил «Шмарофон». В клипе упоминалась авария в Сочи и неверность бывшему мужу Максиму Виторгану. Шнуров признал, что песня посвящена Собчак. Он заявил, что хотел поговорить с ней на ее же языке.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне», — сказал певец. Собчак назвала Шнурова шнуровкой на чужих ботинках, опустившимся алкоголиком и «милым старым хреном». Отказавшись от алкоголя, по ее мнению, он растерял талант и стал выпускать песни ради трафика. Жены Шнурова Первый брак музыканта распался после появления «Ленинграда». С Марией Исмагиловой он познакомился, когда учился в религиозном институте. В 1993 году у них родилась дочь Серафима. Девочка выросла, в 2016 году вышла замуж за бармена и взяла двойную фамилию — Шнурова-Астанина. Она окончила вуз и стала дизайнером.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

У Серафимы есть сводный брат. Он родился на семь лет позже во втором браке Шнурова с бывшим директором группы Pep-See Светланы Костицыной. Аполлон окончил частную школу Caxton в Валенсии и профессионально занялся живописью. В одном из интервью лидер «Ленинграда» сожалел, что уделял детям мало времени, и надеялся во взрослом возрасте стать им другом. С женой Шнуров развелся ради 15-летней актрисы Оксаны Акиньшиной. Он писал песни для фильма «Игры мотыльков», в котором она снималась, и появился в нескольких эпизодах. Роман с подростком вызвал скандал, к которым музыкант давно привык. Влюбленные часто выясняли отношения и много выпивали.

Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки. Оксана Акиньшина Актриса

Они прожили вместе пять лет и расстались по инициативе Шнурова. В 2010 году он снова женился, на Елене Мозговой по прозвищу Матильда. Брак продлился восемь лет. Эта пара считалась самой крепкой в российском шоу-бизнесе, музыкант называл жену главным подарком в своей жизни. Развод произошел из-за измен и алкоголизма супруга. После встречи с четвертой женой Шнуров сильно изменился внешне и внутренне. Прекратились пьяные выходки, по крайней мере, на публике. Дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова родила ему двух детей и в 2024 году подала на развод.