Без мата нет результата. Шнуров объяснил популярность ругательств в России

Популярность ненормативной лексики связана не с низким уровнем культуры, а со вкусом и уместностью. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сказал об этом ТАСС .

«[Нельзя сказать, что] шиномонтажный дискурс ниже или выше по культуре министерского, и на каком уровне он находится», — заявил он.

По мнению Шнурова, мат — часть большой культуры, где без мата не добиться результата. При этом он опроверг мнение, что распространенность ругательств показывает низкий уровень этой самой культуры. По словам музыканта, это связано скорее с воспитанием вкуса.

Таким образом Шнуров прокомментировал замечание президента России Владимира Путина на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов. Глава государства сказал, что мат — часть русского языка, но следует бороться с ним. Он заявил, что повышая общую культуру, нужно повысить культуру речи.