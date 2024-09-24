Бывшая жена Шнурова отказалась от ресторанного бизнеса в России

Экс-супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда начала ликвидацию сразу нескольких компаний, которые отвечали за работу ее ресторанов Сососо Bistro и Cococouture в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В 2023 году она заявляла, что завершит все ранее начатые проекты в сфере общепита. По данным источника Telegram-канала, в 2022 году предпринимательница закрыла закусочные, которые принесли ей 184 миллиона рублей.

«В 2023-м циферки были еще скромнее — жалкие 88,6 миллиона рублей выручки. А чистого убытка наскреблось аж на 45 миллионов. С 15 августа 2024-го ООО находятся на стадии ликвидации», — добавил источник Mash.

Ресторан «Кококо» работал с 2012 года. По словам Шнуровой, ее бывший муж являлся инвестором проекта. Сейчас Матильда Шнурова живет в США, где продает курсы, связанные с фитнесом.

А музыкант между тем разводится с новой (уже четвертой) женой Ольгой Абрамовой.