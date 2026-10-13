Звезда «Пацанок» Мишко заявила, что ее собака умерла после плановой операции

Бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» Юлия Мишко сообщила о смерти своей собаки Мишель после планового хирургического вмешательства в одной из московских ветеринарных клиник. Девушка обратилась в полицию и намерена выяснить, были ли допущены нарушения при оказании ветпомощи. Подробности она рассказала 360.ru.

По словам Мишко, 10 октября она привезла питомца на стерилизацию и чистку зубов. Как утверждает девушка, перед процедурой животное обследовали, а результаты анализов позволяли провести вмешательство. По ее словам, около 15:00 ветеринар сообщил хозяйке, что собаке потребуется дополнительное время для выхода из наркоза.

«В 16:11 они мне звонят и говорят, что Мишель умерла, у нее остановилось сердце. Я через 30 секунд была уже в клинике. Стояла медсестра. Директор клиники, врач, который оперировал собаку, мы с ним разминулись, он сразу же покинул клинику, не объяснив мне ни слова, как прошла операция, что было не так», — рассказала Мишко.

По словам девушки, сотрудники ветеринарного учреждения сообщили ей, что у животного начались судороги, после чего произошла остановка сердца. Для установления обстоятельств произошедшего она передала тело животного на патологоанатомическое исследование.

«Я хочу подать в суд заявление, чтобы разобрались, проверили эту клинику на профпригодность. И врачей», — заявила Мишко.

Девушка также сообщила, что вызвала полицию и написала заявление. По ее словам, она намерена добиваться проверки действий сотрудников ветеринарного учреждения после получения результатов исследования.

Руководитель клиники в разговоре с 360.ru отказалась комментировать обстоятельства произошедшего до установления причины смерти животного.

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