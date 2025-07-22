Сегодня 14:27 Дворянка из Одессы: тайны и личные драмы Нонны Гришаевой 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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На днях Нонна Гришаева отметила день рождения — артистике исполнилось 54 года. Творческий путь звезды от одесских подмостков до московских театров и телевидения был непростым, а личная жизнь полной ярких и драматичных моментов. Подробнее о судьбе актрисы — в материале 360.ru.

Дворянка из Одессы Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Отец трудился в сфере культпросвещения, мать работала школьной учительницей. Однако за этим «обычным» внешне семейством скрылся любопытный факт биографии: актриса была потомком древнего дворянского семейства Казанских. В советской Одессе этому не придавали значения, но внутри семьи память о корнях сохраняли.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

Московская романтика омрачилась голодом С детства жизнь Нонны была наполнена искусством — музыкой, театром и строгой творческой школой. Она посещала балетные и музыкальные занятия, активно участвовала в школьных постановках. Уже в пятилетнем возрасте дебютировала в кино, получив небольшую роль в картине Анатолия Васильева «Фотографии на стене», а к 10 годам впервые выступила на подмостках Одесского театра оперетты. Юная Гришаева твердо решила стать актрисой и отправилась в Москву поступать в Щукинское училище, куда успешно поступила с первого раза. Однако столичная жизнь оказалась далекой от романтических ожиданий — студенческие годы запомнились голодом и нищетой. «Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — рассказывала она. Несмотря на трудности, страсть к сцене оказалась сильнее. Едва начав учебу, Гришаева получила предложения от трех театров — выбрала Вахтанговский. Там служила 18 лет, полностью посвятив себя сцене, что заложило основу будущего успеха.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Гришаева могла стать няней? Сначала Гришаева появлялась в кино осторожно, играя только в эпизодических ролях. В студенческом возрасте снялась в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…», потом — в лирических «Московских каникулах» Аллы Суриковой, далее в историческом сериале «Графиня де Монсоро». Настоящий прорыв случился в шоу «Большая разница», где разглядели многогранный талант артистки — от блестящего перевоплощения до вокальных навыков. После этого ее начали звать в другие известные проекты: сначала в «Папины дочки», а следом в «День выборов» и «День радио». Кроме того, Гришаева могла сыграть главную роль в «Моей прекрасной няне», но отказалась, потому что «выбрала театр». «Меня уговаривали пройти пробы. Я согласилась. Меня приняли. Но тогда шла постановка „Мадемуазель Нитуш“ — я ждала эту роль годами!» — признавалась актриса. Однако в сериале она все-таки приняла участие, сыграла эпизодическую роль.

Фото: РИА «Новости»

Измены, алкоголь и дети Личная жизнь актрисы оказалась не менее драматичной, чем ее сценические роли. Первый брак был с музыкантом Антоном Деровым. Они прожили вместе семь лет. Гришаева родила дочь Анастасию. Но постепенно пару настигли тяжелые проблемы. «Алкоголь разрушил семью. <…> После развода он исчез, дочке он не помогал. Мне пришлось быть и мамой, и папой», — рассказывала актриса. Во второй раз звезда вышла замуж за коллегу по цеху Александра Нестерова. Он младше ее на 12 лет, в этом браке родился сын Илья. На этот раз Гришаева сделала сознательный выбор в пользу семьи — отодвинула карьеру на второй план. Однако эти отношения тоже дали трещину — в 2015 году разразился скандал из-за фотографий Нонны с актером Дмитрием Исаевым. На снимке они обнимались и целовались. В итоге муж простил Гришаеву, но условием — никаких совместных проектов с Исаевым.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

«Я люблю и папу и маму!» Несмотря на бешеную популярность, Гришаева так и не стала народной артисткой. «Каждый год театр РОСТА подает документы — и каждый год отказ. Может, есть кто-то в комиссии, кто меня не любит», — объяснила она. Звезда сравнивала себя с легендарной Людмилой Гурченко, которую долго официально не признавали. Однако регалии не нужны были Нонне, чтобы продолжать сниматься и работать. В 2022 году, когда начала специальная военная операция, актриса предпочла высказаться метафорой. «Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: „С кем ты хочешь жить: с папой или с мамой? Кого ты любишь?“. Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму!», — говорила она.

Фото: РИА «Новости»

В итоге звезду начали травить в соцсетях, требуя четкой позиции. Чтобы оградиться от негатива, она отключила комментарии. Однако побег от хейта не помог. Украинские националисты осудили ее за «мягкость» позиции и не забыли о визите в Крым. А в 2023 году новые высказывания актрисы вызвали вопросы уже у россиян. «Для меня Одесса — лучшее место на Земле. Я уехала не по своей воле, просто в городе не было театрального вуза. Хотела вернуться. Но жизнь затянула в Москву», — писала Гришаева. Слова актрисы восприняли неоднозначно. Кто-то увидел в них двойные стандарты, а кто-то — излишнюю осторожность. Так Гришаева вновь оказалась в привычном амплуа — деликатной, мягкой и осторожной. Однако в современном мире нельзя постоянно оставаться в тени. Поклонники продолжают требовать сформировать четкую позицию относительно СВО.